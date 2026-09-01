Dove vedere Sassuolo-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/16 2 set 2026 - 09:00

Sassuolo-Frosinone sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su Italia 1. La gara è visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity, senza necessità di abbonamento.

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Sassuolo-Frosinone: mercoledì 2 settembre ore 15

Sassuolo e Frosinone si ritrovano di fronte in Coppa Italia, una sfida tra due squadre che hanno aperto la stagione di Serie A con risultati contrastanti ma che in questa competizione cercano entrambe continuità dopo aver già superato il turno precedente.

I neroverdi di Alberto Aquilani hanno trovato i primi tre punti in campionato battendo il Torino 2-1 nella seconda giornata, ma restano una squadra in costruzione dopo un mercato estivo che ha visto partire Pinamonti verso la Lazio e arrivare Sebastiano Esposito dal Cagliari.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini arriva invece con il morale alle stelle. I ciociari hanno firmato una delle sorprese più nette della seconda giornata di Serie A, espugnando il Franchi di Firenze per 3-0 con una prestazione dominata da Raimondo, autore di una doppietta.

Per il Sassuolo si tratta di una partita da non sottovalutare: i neroverdi hanno già dimostrato in Coppa Italia di poter fare la voce grossa, avendo liquidato il Cesena con un netto 3-0 al turno precedente.

Il Frosinone, dal canto suo, non vuole fermarsi. Dopo aver eliminato la Juve Stabia con un convincente 4-1, Alvini ha a disposizione una squadra compatta e concreta, capace di colpire in trasferta come dimostrato a Firenze.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta tv e in live streaming.

Stato di forma

Il Sassuolo ha registrato due vittorie, una sconfitta e due ko nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. I neroverdi hanno battuto il Torino 2-1 nell'ultima giornata di Serie A e in precedenza avevano superato il Cesena 3-0 in Coppa Italia, ma hanno perso contro l'Atalanta per 2-1 nella prima giornata del campionato. Nelle due amichevoli estive sono arrivate sconfitte contro Augsburg (3-2) e Celta Vigo (1-4).

Il Frosinone ha totalizzato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è il 3-0 esterno alla Fiorentina in Serie A, preceduto dalla sconfitta per 0-1 contro la Juventus alla prima giornata. In Coppa Italia i ciociari avevano eliminato agevolmente la Juve Stabia 4-1. Il bilancio delle amichevoli include una sconfitta contro la Lazio (2-1) e un pareggio con il Benevento (2-2).

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 13 maggio 2025, quando il Frosinone si impose per 0-1 in casa del Sassuolo in Serie B. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Frosinone ha vinto due volte, il Sassuolo due volte e c'è un pareggio: nella stagione 2024/25 di Serie B, il Sassuolo aveva espugnato il campo del Frosinone per 1-2 a dicembre 2024. In Serie A, il Frosinone aveva firmato un netto 4-2 in casa nel settembre 2023, mentre il Sassuolo aveva risposto con uno 0-1 in trasferta nel marzo 2024.





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