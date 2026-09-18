Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie B - Game Week 5 19 set 2026 - 11:15 Stadio Luigi Ferraris

Sampdoria-Catanzaro è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. È possibile seguire la partita in streaming su DAZN o accedere alla copertura tramite LaB Channel.

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Sampdoria-Catanzaro: sabato 19 settembre ore 17.15

Sampdoria e Catanzaro si affrontano allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre in cerca di continuità.

I blucerchiati attraversano un momento difficile: tre sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali per 2-0 contro il Mantova, hanno lasciato la squadra di Bernardo Corradi in fondo alla classifica.

Il Catanzaro non naviga in acque molto più tranquille, ma arriva a Genova con un risultato positivo alle spalle: la vittoria per 1-0 sulla Carrarese ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte nelle prime tre giornate del campionato cadetto.

La Sampdoria ha bisogno di punti per uscire dalla zona pericolo. Il Ferraris, uno degli stadi più suggestivi della Serie B, potrebbe diventare un fattore determinante per i padroni di casa.

Per il Catanzaro, confermare la ritrovata solidità lontano dalle mura amiche rappresenta l'obiettivo principale di questa trasferta ligure.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

La Sampdoria arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare tra campionato e Coppa Italia. In Serie B i blucerchiati hanno perso le ultime tre partite, subendo sette gol e segnandone solo due. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Mantova, arrivata dopo il 3-1 subito dal Palermo e il 2-1 contro la Juve Stabia.

Il Catanzaro ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria per 1-0 sulla Carrarese è l'unico risultato positivo del periodo, in un contesto in cui la squadra ha segnato quattro gol e ne ha incassati il doppio. In trasferta ha perso 2-0 contro il Sudtirol, 2-1 contro il Pisa e 3-2 contro il Vicenza nelle prime tre giornate di campionato.

Precedenti

L'ultimo confronto diretto risale al 25 gennaio 2026 in Serie B: Catanzaro-Sampdoria finì 0-0. Nelle cinque partite più recenti tra le due squadre si contano due pareggi per 0-0, un 2-2, un 3-3 e una vittoria della Sampdoria per 3-1 in casa del Catanzaro nel maggio 2024. Il bilancio complessivo del recente periodo evidenzia una tendenza ai pareggi e alle partite con molti gol.

Classifica













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