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Serie B
team-logoSampdoria
Stadio Luigi Ferraris
team-logoCatanzaro
Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie B tra Sampdoria e Catanzaro: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 5
Stadio Luigi Ferraris

Sampdoria-Catanzaro è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. È possibile seguire la partita in streaming su DAZN o accedere alla copertura tramite LaB Channel.

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Sampdoria-Catanzaro: sabato 19 settembre ore 17.15

Sampdoria e Catanzaro si affrontano allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre in cerca di continuità.

I blucerchiati attraversano un momento difficile: tre sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali per 2-0 contro il Mantova, hanno lasciato la squadra di Bernardo Corradi in fondo alla classifica.

Il Catanzaro non naviga in acque molto più tranquille, ma arriva a Genova con un risultato positivo alle spalle: la vittoria per 1-0 sulla Carrarese ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte nelle prime tre giornate del campionato cadetto.

La Sampdoria ha bisogno di punti per uscire dalla zona pericolo. Il Ferraris, uno degli stadi più suggestivi della Serie B, potrebbe diventare un fattore determinante per i padroni di casa.

Per il Catanzaro, confermare la ritrovata solidità lontano dalle mura amiche rappresenta l'obiettivo principale di questa trasferta ligure.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

SAM

SAM - Forma

CRE
S2-0
CES
D1-1
JUV
S1-2
PAL
S3-1
MAN
S2-0
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CAT

CAT - Forma

SUD
S2-2
LRV
S3-2
PIS
S2-1
SUD
S2-0
CAR
V1-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Sampdoria arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare tra campionato e Coppa Italia. In Serie B i blucerchiati hanno perso le ultime tre partite, subendo sette gol e segnandone solo due. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Mantova, arrivata dopo il 3-1 subito dal Palermo e il 2-1 contro la Juve Stabia.

Il Catanzaro ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria per 1-0 sulla Carrarese è l'unico risultato positivo del periodo, in un contesto in cui la squadra ha segnato quattro gol e ne ha incassati il doppio. In trasferta ha perso 2-0 contro il Sudtirol, 2-1 contro il Pisa e 3-2 contro il Vicenza nelle prime tre giornate di campionato.

Precedenti

Testa a testa

SampdoriaPareggioCatanzaro
1
4
0
Serie B
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
0
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
FIN
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
0
FIN
Serie B
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
2
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
2
FIN
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
3
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
3
FIN
Serie B
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
1
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
3
FIN
8Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto diretto risale al 25 gennaio 2026 in Serie B: Catanzaro-Sampdoria finì 0-0. Nelle cinque partite più recenti tra le due squadre si contano due pareggi per 0-0, un 2-2, un 3-3 e una vittoria della Sampdoria per 3-1 in casa del Catanzaro nel maggio 2024. Il bilancio complessivo del recente periodo evidenzia una tendenza ai pareggi e alle partite con molti gol.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MantovaMantovaMAN
431083+510
V
D
V
V
2
PalermoPalermoPAL
431084+410
D
V
V
V
3
CesenaCesenaCES
523075+29
V
D
D
V
D
4
SudtirolSudtirolSUD
422052+38
D
V
D
V
5
AvellinoAvellinoAVE
421163+37
D
V
V
S
6
ModenaModenaMOD
421163+37
D
S
V
V
7
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
421143+17
S
V
D
V
8
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
42114407
V
S
D
V
9
PisaPisaPIS
42026606
S
V
V
S
10
EmpoliEmpoliEMP
420234-16
S
V
S
V
11
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
420259-46
V
S
S
V
12
LR VicenzaLR VicenzaLRV
412168-25
D
D
S
V
13
Hellas VeronaHellas VeronaVER
411286+24
S
V
D
S
14
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
411276+14
V
D
S
S
15
BeneventoBeneventoBEN
41125504
V
S
D
S
16
CremoneseCremoneseCRE
411257-24
D
V
S
S
17
CatanzaroCatanzaroCAT
410347-33
V
S
S
S
18
Juve StabiaJuve StabiaJUV
511337-42
S
D
S
V
S
19
CarrareseCarrareseCAR
401325-31
S
S
D
S
20
SampdoriaSampdoriaSAM
401338-51
S
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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