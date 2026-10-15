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Dove vedere Salisburgo-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Salisburgo vs Milan
Salisburgo
Milan
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Salisburgo e Milan: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 2
Red Bull Arena

Salisburgo-Milan è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Salisburgo-Milan: data e orario

Il Milan di Ruben Amorim fa tappa al Red Bull Arena di Salisburgo per affrontare gli austriaci nella fase a gironi di Europa League. I rossoneri cercano punti pesanti in una competizione in cui non possono più permettersi passi falsi.

Amorim arriva in Austria con la consapevolezza di chi ha già vissuto pressioni enormi. Il tecnico portoghese ha più volte sottolineato come la sua esperienza al Manchester United lo abbia preparato proprio a gestire un club di questo peso specifico, e quella solidità mentale sarà messa alla prova in campo europeo.

Il Milan viene da un pareggio deludente in Serie A contro il Sassuolo, dove ha dominato il possesso palla senza riuscire a portare a casa i tre punti. Rabiot aveva sbloccato il risultato nel secondo tempo, ma i rossoneri non sono riusciti a difendere il vantaggio, subendo il pareggio su calcio d'angolo.

Christian Pulisic resta il fulcro dell'attacco milanista. L'americano è in forma e carico, e sarà ancora una volta il principale riferimento offensivo di Amorim per scardinare una difesa compatta come quella del Salisburgo.

Gli austriaci, guidati da Danny Roehl, arrivano a questa sfida in un momento di forma altalenante in Bundesliga. In casa, però, il Red Bull Arena può diventare un ambiente difficile da gestire per qualsiasi avversario.

La classifica di Europa League racconta di due squadre che hanno bisogno di punti: nessuna delle due può permettersi di guardare le altre dall'alto verso il basso in questa fase della competizione.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire Salisburgo-Milan in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Salisburgo - Milan

Allenatore

  • D. Roehl

Il Salisburgo è allenato da Danny Roehl, ma al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche in casa austriaca. Aggiornamenti saranno forniti più vicino al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Milan, Ruben Amorim non ha ancora reso note le condizioni della rosa né la formazione probabile. Ulteriori notizie sugli indisponibili e sui convocati sono attese nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

SAL

SAL - Forma

RIE
D1-1
LES
V0-1
SGR
V3-0
BWL
S1-2
GAK
D0-0
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MIL

MIL - Forma

JUV
D1-1
LAZ
D2-2
BEN
S0-2
LEC
V3-0
SAS
D1-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Salisburgo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sconfitta in amichevole inclusa nel computo. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 contro il Grazer AK in Bundesliga, mentre la prestazione più convincente del periodo resta il 3-0 rifilato allo Sturm Graz. Gli austriaci hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti tre in questo arco di gare.

Il Milan ha collezionato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 a Sassuolo in Serie A, preceduto dal netto 3-0 contro il Lecce. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Europa League contro il Benfica per 2-0. I rossoneri hanno segnato sei reti e ne hanno concesse cinque.

Precedenti

Testa a testa

SalisburgoPareggioMilan
0
1
1
Champions League
Milan badge
Milan
MIL
4
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
0
FIN
Champions League
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
1Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2 novembre 2022, quando il Milan si impose 4-0 in casa nella fase a gironi di Champions League. In precedenza, nel settembre dello stesso anno, le due formazioni si erano divise la posta con un 1-1 al Red Bull Arena, sempre in Champions League. Nei due incroci registrati, il Milan ha vinto una volta e una gara è terminata in parità, con i rossoneri che hanno segnato cinque gol contro l'uno degli austriaci.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LioneLioneOL
110021+13
V
10
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
110021+13
V
14
SalisburgoSalisburgoSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
S
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
S
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
S
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
S
25
LevskiLevskiLES
100101-10
S
28
CelticCelticCEL
100113-20
S
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
S
29
MilanMilanMIL
100102-20
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
S
32
MarsigliaMarsigliaOM
100114-30
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
S
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
S
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
S
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Salisburgo occupa il 14° posto mentre il Milan si trova al 29°: entrambe le squadre hanno bisogno di punti per restare in corsa e avvicinarsi alla zona che garantisce l'accesso ai turni successivi.


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