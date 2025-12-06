Dove vedere Salernitana-Trapani in tv e streaming: canale, orario, formazione

Big match nella domenica di Serie C Sky Wi-Fi.

All’Arechi si affrontano Salernitana e Trapani, fra le due formazioni in lotta per il vertice del girone C.

La Salernitana è terza in classifica, ma ha vinto solo una delle ultime 5 gare, perdendo 5-1 con il Benevento. Granata a -6 dal Catania capolista e vittorioso nell’anticipo.

Il Trapani, invece, ha 21 punti in classifica, ma sul campo ne avrebbe incamerati 29 e sarebbe quinto: siciliani a caccia di un posizionamento nei playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

La gara fra Salernitana e Trapani, valida per la 17esima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 7 dicembre, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Salernitana

Dopo il pesante ko nel derby col Benevento, la Salernitana va a caccia di riscatto. Raffaele si affiderà al 3-4-2 con Inglese e Ferraris di punta, solo panchina per Franco Ferrari. In mezzo al campo De Boer insieme a Capomaggio e Tascone.

Notizie sul Trapani

Il Trapani vuol proseguire nel filotto positivo, dopo il pari col Monopoli e il tris rifilato al Foggia. Grandolfo guiderà l’attacco, insieme a lui Fischnaller, capocannoniere interno della formazione di Aronica con 9 reti.

