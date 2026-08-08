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Coppa Italia
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team-logoUnion Brescia
Simone Giromini

Dove vedere S.S. Arezzo-Union Brescia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Coppa Italia tra S.S. Arezzo e Union Brescia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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S.S. Arezzo-Union Brescia: domenica 9 agosto ore 19:45

L'Arezzo affronta l'Union Brescia nel primo turno di Coppa Italia, una competizione che ogni anno offre a club di Serie C la possibilità di misurarsi in un contesto nazionale. La sfida mette di fronte due squadre che arrivano da stagioni in Serie C con ambizioni diverse ma voglia comune di partire bene.

L'Arezzo ha chiuso la preparazione estiva con risultati contrastanti. I toscani hanno sorpreso il Napoli in amichevole con un netto 3-1 ma poi il pareggio per 1-1 con il Parma e la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta mostrano una squadra non ancora solida difensivamente.

L'Union Brescia arriva da un percorso di playoff di Serie C che ha lasciato il segno. Le due sfide contro l'Ascoli, con una sconfitta per 3-0 e un pareggio per 1-1, hanno chiuso una stagione intensa, preceduta dalla doppia vittoria sulla Salernitana che aveva alimentato le speranze di promozione.

Per entrambe le squadre, questa Coppa Italia rappresenta un banco di prova reale dopo le settimane di preparazione. Chi scenderà in campo con maggiore intensità fin dai primi minuti avrà un vantaggio concreto.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, con orario, canale TV e live streaming.

Stato di forma

ARE

ARE - Forma

LRV
S2-5
BEN
S1-0
NAP
V1-3
ATA
S3-2
PAR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BRE

BRE - Forma

CAS
D0-0
SAL
D1-1
SAL
V2-0
ASC
D1-1
ASC
S3-0
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La vittoria per 3-1 sul Napoli rimane il picco del precampionato dell'Arezzo che poi ha ceduto 3-2 contro l'Atalanta e pareggiato 1-1 contro il Parma nell'amichevole più recente.

L'ultima uscita dell'Union Brescia invece è stata una sconfitta per 3-0 contro l'Ascoli in Serie C, mentre il pareggio per 1-1 nella gara precedente contro lo stesso avversario aveva mostrato maggiore solidità. La vittoria per 2-0 sulla Salernitana resta il risultato più convincente del periodo. Il club bresciano ha segnato quattro gol e ne ha incassati cinque nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

S.S. ArezzoPareggioUnion Brescia
0
2
2
Serie C
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
2
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
3
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
2
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
1
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
0
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
0
FIN
Serie C
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
0
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
0
FIN
3Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 23 gennaio 2021, quando l'Union Brescia si impose per 3-2 in casa dell'Arezzo in Serie C. In precedenza, il 27 settembre 2020, fu ancora l'Union Brescia a vincere, questa volta per 2-1 con il fattore campo a favore. Nei quattro precedenti disponibili, entrambe le formazioni contano due vittorie ciascuna, con due pareggi a reti inviolate registrati nel 2014 e nel 2015.


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