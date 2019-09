Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming

La Roma di Fonseca ospita il Sassuolo di De Zerbi nella 3ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla gara e dove seguirla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida il di Roberto De Zerbi nella 3ª giornata del campionato di . I giallorossi hanno al momento 2 punti in classifica, frutti di altrettanti pareggi con e nel derby. Più in alto si trovano invece i neroverdi, ottavi con 3 punti grazie alla larga vittoria sulla dopo il k.o. al debutto con il . Prima di cimentarsi con il campionato, gli emiliani hanno superato anche il terzo turno di Coppa grazie alla vittoria per 1-0 sullo .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Fra i giallorossi buon avvio di stagione per l'esterno mancino serbo Aleksandar Kolarov, a segno sia con i liguri, sia nella stracittadina della capitale, mentre fra i neroverdi spiccano le 3 reti segnate da Domenico Berardi, autore di una tripletta nella sfida con i blucerchiati.

I precedenti fra le due squadre pendono decisamente dalla parte della Lupa: il Sassuolo infatti finora non ha mai battuto la Roma in Serie A, con 7 successi giallorossi e 5 pareggi nei 12 precedenti nel massimo campionato.

Fra i giallorossi potrebbero registrarsi i debutti dei nuovi acquisti Mkhitaryan e Nikola Kalinic: il croato ha segnato 3 goal nelle ultime 4 presenze contro il Sassuolo. La Roma dovrà invece guardare con un occhio di riguardo l'ex Defrel: il francese, appena tornato in neroverde, ha infatti sempre fatto goal nelle ultime 3 partite giocate contro i giallorossi, fra cui 2 proprio con la casacca neroverde.

QUANDO SI GIOCA ROMA-SASSUOLO

La partita Roma-Sassuolo si giocherà il pomeriggio di domenica 15 settembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-SASSUOLO IN TV E STREAMING

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire il confronto in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro personal computer, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SASSUOLO

Fonseca non potrà ancora disporre degli infortunati Under, Perotti e Zappacosta, che non saranno pertanto della partita. Tornerà invece a disposizione Spinazzola, che tuttavia dovrebbe iniziare dalla panchina. In difesa a sinistra giocherà ancora Kolarov, con Florenzi a destra, mentre in mezzo si è fermato Smalling: spazio dunque alla coppia Fazio-Mancini. Fra i pali lo spagnolo Pau Lopez, mentre in mediana il francese Veretout dovrebbe prendersi il posto da titolare accanto a Cristante. Novità infine sulla trequarti: probabile il debutto dal 1' di Mkhitaryan accanto a Lorenzo Pellegrini e Zaniolo, con i tre giocatori che si muoveranno alle spalle del centravanti Dzeko.

L'articolo prosegue qui sotto

De Zerbi ha dubbi praticamente in ogni reparto e li scioglierà soltanto all'ultimo. Davanti il grande ex Defrel scalpita e reclama un posto da titolare: a rischiare è Boga, con il francese che potrebbe rimpiazzarlo nel tridente con Berardi e Caputo, ma occhio anche alla soluzione Traoré da trequartista. Incertezza anche nel reparto arretrato, visto che Muldur e Toljan si contendono il posto di terzino destro, con il turco che appare in vantaggio sul tedesco. La coppia centrale dovrebbe vedere invece Marlon accanto a Gian Marco Ferrari. A centrocampo, infine, Obiang in regia, con Duncan e Locatelli ai suoi fianchi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga