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Michael Di Chiaro

Dove vedere Roma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Roma vs Pisa
Roma
Pisa

Roma e Pisa si affrontano nella trentaduesima giornata di Serie A: le info su canale tv, formazioni e diretta streaming.

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Il tonfo di San Siro contro l'Inter costringe la Roma a ridurre al minimo il margine d'errore.

La rincorsa alla Champions, con il Como distante quattro punti, passa anche per il match col Pisa, sconfitto nell'ultimo turno in casa dal Torino e sempre più inchiodato a fondo classifica.

Le info su Roma-Pisa potete trovarle scorrendo questa pagina, incluse quelle relative a canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Roma-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Roma-Pisa andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e sarà visibile in tv anche utilizzando DAZN, mentre in streaming la partita sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e su NordVPN.

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Roma-Pisa: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Roma-Pisa si gioca venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Pisa

RomaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-5-2

Home team crestPIS
99
M. Svilar
22
M. Hermoso
5
E. N'Dicka
3
Angelino
19
M. Celik
61
N. Pisilli
4
B. Cristante
7
L. Pellegrini
18
M. Soule
2
D. Rensch
14
D. Malen
1
A. Semper
33
A. Calabresi
5
S. Canestrelli
4
A. Caracciolo
10
M. Tramoni
8
M. Hoejholt
7
M. Leris
20
M. Aebischer
3
S. Angori
9
H. Meister
32
S. Moreo

3-5-2

PISAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Hiljemark

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Roma-Pisa

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen . All. Gasperini

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister . All. Hiljemark

Forma

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
8/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
3/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

ROM

Ultima partita

PIS

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

1

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Classifica

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