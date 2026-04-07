Dove vedere Roma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il tonfo di San Siro contro l'Inter costringe la Roma a ridurre al minimo il margine d'errore.

La rincorsa alla Champions, con il Como distante quattro punti, passa anche per il match col Pisa, sconfitto nell'ultimo turno in casa dal Torino e sempre più inchiodato a fondo classifica.

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Come guardare Roma-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Come guardare ovunque con una VPN

Roma-Pisa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

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Roma-Pisa si gioca venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma-Pisa

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen . All. Gasperini

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister . All. Hiljemark

Forma

Partite tra le due squadre

ROM Ultima partita PIS 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Pisa 0 - 1 Roma 1 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica