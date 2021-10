Big match all'Olimpico con la Roma di Mourinho che ospita la capolista Milan nell'11° turno: tutto sulla partita e su dove vederla in tv e streaming.

Fari puntati sullo Stadio 'Olimpico': c'è un big match ad illuminare la serata romana. Nell'11° turno del campionato di Serie A, la Roma di José Mourinho - che torna dalla squalifica - ospita la capolista Milan, reduce dal quinto successo di fila in casa e in testa alla classifica con 28 punti conquistati sui 30 disponibili.

Segui Roma-Milan su DAZN. Attiva ora

La Roma si ripresenta all'Olimpico, davanti ai propri tifosi, dopo il successo in rimonta di Cagliari firmato da Ibanez e capitan Pellegrini. I giallorossi sono tornati al successo alla Unipol Domus dopo quattro gare senza i tre punti tra campionato ed Europa League. La squadra di Mourinho ha conquistato il bottino pieno lontano dall'Olimpico per la seconda volta in stagione in Serie A dopo il poker all'Arechi contro la Salernitana nella prima trasferta stagionale.

Il Milan è ancora imbattuto in campionato. Con il successo di misura sul Torino, la squadra di Pioli ha eguagliato la miglior partenza della storia del club di 67 anni fa, quando in panchina c'era Bela Guttmann. In questa stagione, i rossoneri hanno vinto tutte le partite a San Siro, mentre in trasferta sono arrivate quattro vittorie e il pari all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus.

L'ultima sfida disputata nella Capitale tra la Roma e il Milan si è conclusa col risultato di 2-1 in favore dei rossoneri. Nella 24esima giornata della Serie A 2020/2021, la squadra di Pioli si è imposta col minimo scarto grazie alle reti di Kessie su calcio di rigore e Rebic; in mezzo la rete del momentaneo 1-1 firmata da Jordan Veretout.

QUANDO SI GIOCA ROMA-MILAN

Roma-Milan è in programma domenica 31 ottobre allo stadio 'Olimpico' di Roma. Il fischio d'inizio della partita fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV E STREAMING

Roma-Milan in streaming sarà visibile su DAZN: per gli abbonati occorrerà scaricare l'app di DAZN sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell'utilizzo del TIMVISION BOX. In alternativa, ci si potrà collegare al sito di DAZN e selezionare la finestra dell'evento. Inoltre, è possibile seguire la gara in streaming tramite l'app Sky Go.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca della sfida tra Roma e Milan è affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini nel ruolo di commentatore tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

José Mourinho è intenzionato a confermare ancora una volta l'undici tipo della sua Roma. Lo 'Special One', che torna in panchina dopo la squalifica scontata a Cagliari, è pronto a riconfermare in blocco la formazione che ha conquistato i tre punti in rimonta in trasferta alla Unipol Domus contro gli uomini di Walter Mazzari.

Due recuperi importanti per Stefano Pioli, che ritrova dall'inizio Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi recuperati dopo lo stop per la positività al Covid-19. All'Olimpico tornano nell'undici di partenza anche Kjaer e Ibrahimovic, che prendono il posto rispettivamente di capitan Romagnoli e Giroud, match-winner della sfida di San Siro contro il Torino nel turno infrasettimanale.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.