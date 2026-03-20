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Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
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Guarda su NOWGuarda su DAZN
Andrea Ajello

Dove vedere Roma-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Roma torna in campo dopo l'eliminazione in Europa League: giallorossi impegnati a Lecce, punti importanti in chiave Champions e salvezza.

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All'Olimpico va in scena una partita che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. La Roma ospita il Lecce dell'ex Eusebio Di Francesco; giallorossi chiamati a reagire dopo le ultime partite. Il Lecce ha  bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Di seguito tutte le informazioni sulla gara in programma domenica. 

Come guardare Roma-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Lecce crest
Lecce
LEC

La partita di Serie A tra Roma e Lecce sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Lecce: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Roma-Lecce è uno degli incontri in programma nella trentesima giornata di Serie A. La gara si giocherà domenica 22 marzo 2026 all'Olimpico con fischio d’inizio in programma alle ore 18.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Lecce

RomaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestLEC
99
M. Svilar
87
D. Ghilardi
22
M. Hermoso
23
G. Mancini
7
L. Pellegrini
19
M. Celik
92
S. El Shaarawy
2
D. Rensch
4
B. Cristante
8
N. El Aynaoui
14
D. Malen
30
W. Falcone
25
A. Gallo
44
Gabriel
5
J. Siebert
17
D. Veiga
19
L. Banda
20
Y. Ramadani
6
A. Sala
50
S. Pierotti
79
O. Ngom
9
N. Stulic

4-2-3-1

LECAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Roma

Da valutare nella Roma Celik, uscito non al meglio dalla partita di Europa League. Squalificato Wesley, al suo posto giocherà Tsimikas. Soulé è ancora indisponibile come Dybala, sulla trequarti spazio a El  Shaarawy o Zaragoza insieme a Pellegrini.

Notizie sul Lecce

Di Francesco dovrà fare a meno di Couibaly e al suo posto spazio a Gandelman. Banda è a disposizione dopo la paura di Napoli ma dovrebbe partire dalla panchina. 

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

LECCE (4-2-3-1) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.


Forma

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

La Roma sta vivendo un momento molto difficile sia per il risultati  in campionato (1 punto nelle ultime tre giornate) sia per l'eliminazione in Europa League contro il Bologna. Il Lecce invece ha perso 2-1 contro il Napoli nell'ultima giornata ma precedentemente aveva superato la Cremonese. 

Partite tra le due squadre

ROM

Ultime 5 partite

LEC

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

9

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

La Roma ha perso punti nella lotta Champions e posizioni; adesso i giallorossi sono sesti a meno tre dal Como. Il Lecce è fuori dalla zona retrocessione ma ha solo tre punti di vantaggio sulla Cremonese. 

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