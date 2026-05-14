Dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Roma si ferma per il Derby della Capitale. Alla penultima giornata della Serie A, Roma e Lazio si affrontano in una sfida che pesa tantissimo soprattutto nella corsa europea.
Per i giallorossi di Gian Piero Gasperini il derby rappresenta un’occasione enorme: la Roma insegue il quarto posto e può approfittare del momento difficile di Milan e Juventus, con tutto ancora aperto a 180 minuti dalla fine del campionato.
La Lazio di Maurizio Sarri, invece, non ha più reali obiettivi di classifica dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, che ha definitivamente spento le speranze europee dei biancocelesti. Ma il derby resta una partita a sé, una sfida che vale una stagione indipendentemente dalla classifica.
Di seguito tutte le info sulla partita, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming.
Come guardare Roma-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming
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Roma-Lazio: ora di inizio
Il derby della Capitale Roma-Lazio è in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico di Roma.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Roma-Lazio
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Pedro. All. Sarri