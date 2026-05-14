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Stadio Olimpico, Roma
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Alessandro De Felice

Dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Roma vs Lazio
Roma
Lazio

La Capitale si ferma per 90 minuto: il derby Roma-Lazio va in scena nella penultima giornata di Serie A. tutte le info sulla partita, incluse quelle relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

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Roma si ferma per il Derby della Capitale. Alla penultima giornata della Serie A, Roma e Lazio si affrontano in una sfida che pesa tantissimo soprattutto nella corsa europea.

Per i giallorossi di Gian Piero Gasperini il derby rappresenta un’occasione enorme: la Roma insegue il quarto posto e può approfittare del momento difficile di Milan e Juventus, con tutto ancora aperto a 180 minuti dalla fine del campionato.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, non ha più reali obiettivi di classifica dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, che ha definitivamente spento le speranze europee dei biancocelesti. Ma il derby resta una partita a sé, una sfida che vale una stagione indipendentemente dalla classifica.

Di seguito tutte le info sulla partita, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming.

Serie A
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Roma
ROM
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Lazio
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Come guardare Roma-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Roma-Lazio: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Il derby della Capitale Roma-Lazio è in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Lazio

RomaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-3-3

Home team crestLAZ
99
M. Svilar
22
M. Hermoso
5
E. N'Dicka
23
G. Mancini
19
M. Celik
18
M. Soule
21
P. Dybala
4
B. Cristante
43
Wesley
17
M. Kone
14
D. Malen
40
E. Motta
2
S. Gigot
3
L. Pellegrini
34
M. Gila
77
A. Marusic
6
N. Rovella
7
F. Dele-Bashiru
26
T. Basic
14
T. Noslin
22
M. Cancellieri
9
P. Rodriguez

4-3-3

LAZAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Roma-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Pedro. All. Sarri

Forma

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

ROM

Ultime 5 partite

LAZ

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

5

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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