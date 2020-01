Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming

La Roma sfida la Juventus nel posticipo domenicale del 19° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida in casa la di Maurizio Sarri nel posticipo domenicale serale della 19ª giornata di e ultima del girone di andata. I bianconeri, che dividono al momento la vetta della graduatoria con l' a quota 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, hanno l'opportunità di laurearsi campioni d'inverno.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dall'altra parte i capitolini, quarti con 35 punti e un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con un successo potrebbero avvicinare il 3° posto occupato dai rivali della . Gli 85 precedenti fra le due formazioni in Serie A in casa della Lupa vedono una prevalenza dei giallorossi con 32 vittorie, 28 pareggi e 25 successi della Vecchia Signora.

La Roma non perde in casa contro la Juventus dall'11 maggio 2014, quando una rete dell'ex Osvaldo regalò i 3 punti ai bianconeri di Conte contro i giallorossi guidati da Rudi Garcia. La Lupa ha ottenuto un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta casalinga contro il nelle ultime 4 giornate, Madama invece ha collezionato una sconfitta con la Lazio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

Edin Dzeko, che in carriera ha già realizzato 2 goal contro la Juventus allo Stadio Olimpico, è il bomber dei capitolini con 7 goal segnati, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior realizzatore dei piemontesi con 13 centri in campionato.

QUANDO SI GIOCA ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus si giocherà la sera di domenica 12 gennaio 2020 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il posticipo serale Roma-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati potranno vedere il big match anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, compresa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

Out a causa di una lesione al retto femorale Mkhitaryan, la cui assenza sulla trequarti si aggiunge a quelle di Kluivert e Pastore, anche loro infortunati, Fonseca recupera invece Zaniolo: il giovane talento giallorosso, nonostante la contusione alla gamba rimediata nel match con il Torino, stringerà i denti e partirà regolarmente dal 1' sulla trequarti accanto a Lorenzo Pellegrini e Perotti. Il centravanti sarà Dzeko, mentre in mediana sarà riproposto il tandem composto da Diawara e Veretout. Davanti a Pau López, in difesa a destra si rinnova il ballottaggio fra Florenzi e Spinazzola, con il primo in vantaggio sul secondo che ancora non è al meglio, mentre a sinistra agirà Kolarov, fresco di rinnovo contrattuale, e in mezzo Mancini affiancherà Smalling. Un'altra opzione vagliata dal tecnico giallorosso è schierare una difesa a 3: in questo caso giocherebbe uno tra Cetin o Fazio, con Perotti in panchina.

In casa Juventus Higuain recupera dall'affaticamento muscolare alla coscia sinistra, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina in favore del tandem composto da Dybala e Cristiano Ronaldo. Sulla trequarti potrebbe essere riproposto il gallese Ramsey, favorito su Bernardeschi. A centrocampo dovrebbe vedersi nuovamente dal 1' Rabiot come mezzala destra. Al suo fianco Pjanic in cabina di regia e Matuidi mezzala sinistra. In difesa Demiral farà probabilmente coppia con Bonucci, visto che De Ligt non è ancora al meglio, mentre Cuadrado e Alex Sandro agiranno da terzini. In porta ci sarà Szczesny.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo