Dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Ancora un po' di attesa e conosceremo i nomi delle ultime quattro nazionali europee qualificate ai Mondiali: una di queste uscirà fuori dalla finale playoff del percorso D tra Repubblica Ceca e Danimarca.
Qualificazione thrilling per Schick e compagni, vittoriosi soltanto ai calci di rigore contro l'Irlanda davanti al proprio pubblico; missione compiuta senza troppi affanni invece per i danesi: merito del 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord.
Di seguito tutto il necessario per rimanere aggiornati su Repubblica Ceca-Danimarca: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle info su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.
Come guardare Repubblica Ceca-Danimarca in diretta? Canale TV e diretta streaming
Niente trasmissione integrale per Repubblica Ceca-Danimarca, visibile soltanto all'interno della Diretta Goal di Sky sul canale Sky Sport Calcio (numero 202). Streaming disponibile su Sky Go e NOW, accessibile utilizzando anche NordVPN.
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Repubblica Ceca-Danimarca: ora di inizio
Repubblica Ceca-Danimarca è in programma per martedì 31 marzo 2026 alla epet ARENA di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45, in contemporanea con le altre tre finali (tra cui Bosnia-Italia).
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Repubblica Ceca-Danimarca
REPUBBLICA CECA (3-4-3): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Darida, Jurasek; Schick, Chory, Sulc. Ct. Koubek.
DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Frohldt; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Ct. Riemer.