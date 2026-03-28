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Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Cechia vs Danimarca
Cechia
Danimarca

Repubblica Ceca e Danimarca avversarie nella finale del playoff: come vedere il match di qualificazione ai Mondiali in diretta tv e streaming.

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Ancora un po' di attesa e conosceremo i nomi delle ultime quattro nazionali europee qualificate ai Mondiali: una di queste uscirà fuori dalla finale playoff del percorso D tra Repubblica Ceca e Danimarca.

Qualificazione thrilling per Schick e compagni, vittoriosi soltanto ai calci di rigore contro l'Irlanda davanti al proprio pubblico; missione compiuta senza troppi affanni invece per i danesi: merito del 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord.

Di seguito tutto il necessario per rimanere aggiornati su Repubblica Ceca-Danimarca: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle info su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

Come guardare Repubblica Ceca-Danimarca in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Cechia
CEC
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Danimarca
DAN

Niente trasmissione integrale per Repubblica Ceca-Danimarca, visibile soltanto all'interno della Diretta Goal di Sky sul canale Sky Sport Calcio (numero 202). Streaming disponibile su Sky Go e NOW, accessibile utilizzando anche NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Repubblica Ceca-Danimarca: ora di inizio

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epet Arena

Repubblica Ceca-Danimarca è in programma per martedì 31 marzo 2026 alla epet ARENA di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45, in contemporanea con le altre tre finali (tra cui Bosnia-Italia).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cechia - Danimarca

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Koubek

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • B. Riemer

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Repubblica Ceca-Danimarca

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Darida, Jurasek; Schick, Chory, Sulc. Ct. Koubek.

DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Frohldt; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Ct. Riemer.

Forma

CEC
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

DAN
-Forma

Goal segnato (subito)
17/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CEC

Ultime 5 partite

DAN

0

Vittorie

3

Pareggi

2

Vittorie

2

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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