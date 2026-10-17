Dove vedere Real Madrid-Siviglia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 9 18 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Siviglia sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live.

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Real Madrid-Siviglia: domenica 18 ottobre ore 21

Il Real Madrid ospita il Siviglia al Bernabeu in una sfida di Liga che arriva in un momento di grande fermento per entrambi i club. Le Merengues di Jose Mourinho cercano continuità dopo un avvio di stagione che ha già regalato soddisfazioni in campionato e in Champions League.

Mourinho si trova però a fare i conti con l'assenza di Vinicius Junior, squalificato per quattro giornate dopo il rosso rimediato contro il Villarreal. Il tecnico portoghese ha risposto alla notizia con la sua consueta ironia, ma il peso dell'assenza del brasiliano si farà sentire, soprattutto in vista del prossimo Clasico contro il Barcellona.

Sul fronte delle buone notizie, il club madrileno ha blindato il suo futuro con due rinnovi di peso nelle ultime ore. Arda Guler ha prolungato il suo contratto fino al 2031, mettendo fine alle voci di interesse da parte di Arsenal e Manchester City. Jude Bellingham ha fatto lo stesso, confermandosi come punto di riferimento assoluto nello spogliatoio del Bernabeu.

Il Siviglia di Luis Garcia arriva alla trasferta di Madrid con un ruolino altalenante nelle ultime settimane. Gli andalusi hanno alternato prestazioni convincenti a risultati deludenti, e la sfida al Bernabeu rappresenta un banco di prova importante per capire le reali ambizioni stagionali della squadra.

Da segnalare anche il contesto extracampo: il presidente della Liga Javier Tebas è finito sotto indagine disciplinare dopo aver paragonato le strategie comunicative del Real Madrid alla propaganda nazista, una vicenda che aggiunge ulteriore tensione al già acceso rapporto tra il club e i vertici del campionato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Real Madrid dovrà rinunciare a Vinicius Junior, squalificato, oltre agli infortunati Raul Asencio e Rodrygo. Mourinho dovrebbe affidarsi a un undici che vede Courtois tra i pali, con Dumfries, Huijsen, Ruediger e Cucurella in difesa. A centrocampo spazio a Tchouameni e Valverde, con Diomande, Guler e Bellingham alle spalle di Mbappe.

Il Siviglia dovrebbe schierare Vlachodimos, Kike Salas, Castrin, Suazo, Juan Iglesias, Fofana, Agoume, Vargas, Correia, Alfon Gonzalez, Robbie Ure.

Stato di forma

Il Real Madrid ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'ultimo risultato è stato il successo per 3-4 in casa della Roma in Champions League, mentre in Liga le Merengues vengono dal prezioso 1-0 sul Villarreal. L'unica battuta d'arresto nel periodo è arrivata contro l'Atletico Madrid, sconfitti 2-1.

Il pareggio per 3-3 in casa del Levante è il risultato più recente lato Siviglia, mentre la sconfitta contro il Barcellona ha frenato le ambizioni andaluse. La fase difensiva resta il principale punto interrogativo di questo avvio di stagione.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il Real Madrid si impose 1-0 in casa del Siviglia in Liga. In dicembre 2025, le Merengues avevano già avuto la meglio sui propri tifosi per 2-0. Analizzando gli ultimi precedenti in campionato, il Real Madrid domina con quattro vittorie.

Classifica





In classifica, Real Madrid e Siviglia si trovano appaiate nelle zone alte della Liga, rispettivamente al quarto e al quinto posto. La partita ha quindi il sapore di uno scontro diretto tra squadre che puntano a restare in corsa per le posizioni di vertice del campionato.





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