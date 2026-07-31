Dove vedere Real Madrid-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 1 ago 2026 - 12:00

Real Madrid-Fiorentina è trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito il dettaglio con il canale e il link per seguire la partita in diretta.

Come vedere Real Madrid-Fiorentina con una VPN

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Real Madrid-Fiorentina: sabato 1 agosto ore 18

Real Madrid e Fiorentina si affrontano in un'amichevole estiva che offre a entrambe le squadre l'occasione di affinare la condizione fisica in vista della nuova stagione. I Blancos, ora guidati da José Mourinho, stanno costruendo la loro identità tattica durante questo precampionato, mentre la Viola cerca continuità dopo un'estate di lavoro intenso.

In casa Real Madrid, il mercato estivo sta ridisegnando la rosa in modo significativo. L'arrivo di Marc Cucurella dal Chelsea porta esperienza internazionale sulla fascia sinistra, mentre la situazione di Vinicius Junior sembra essersi stabilizzata: il brasiliano dovrebbe restare al Bernabeu e ricoprire un ruolo centrale nel progetto di Mourinho.

La questione Rodri rimane aperta: il centrocampista spagnolo, nell'ultimo anno di contratto con il Manchester City, avrebbe espresso la volontà di tornare in Spagna, e il Real Madrid sarebbe pronto a formalizzare un'offerta prima della chiusura del mercato. Un suo arrivo cambierebbe ulteriormente la fisionomia del centrocampo madridista.

La Fiorentina arriva a questa sfida con un precampionato già avviato. I gigliati hanno battuto il Watford 1-0 il 29 luglio, portando a tre le vittorie nelle quattro uscite estive. La sconfitta contro il Queens Park Rangers per 3-2 rappresenta l'unico passo falso del ritiro, ma la squadra ha mostrato buona reattività nelle altre uscite.

Sul fronte del mercato viola, il giovane Franco Mastantuono è tra i nomi accostati alla Serie A: il Real Madrid starebbe cercando una destinazione in prestito per l'argentino dopo una prima stagione complicata in Spagna, e alcune società italiane avrebbero manifestato interesse.

Una partita che, al di là del risultato, servirà a entrambi gli staff tecnici per raccogliere indicazioni preziose. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Real Madrid-Fiorentina in diretta TV e live streaming.

Stato di forma

Il Real Madrid si presenta a questa amichevole dopo aver disputato una sola gara nel precampionato. I Blancos hanno inaugurato la preparazione estiva imponendosi con un convincente 4-1 sul Leganés lo scorso 28 luglio.

La Fiorentina, invece, ha collezionato tre vittorie e una sconfitta nelle quattro uscite estive. La vittoria più recente è arrivata contro il Watford per 1-0 il 29 luglio, mentre la settimana precedente i viola avevano perso 3-2 con il Queens Park Rangers. Nelle quattro partite considerate, la Viola ha segnato 12 reti e ne ha concesse 4.

Precedenti

I precedenti tra Real Madrid e Fiorentina si limitano a due amichevoli estive. L'incontro più recente risale al 23 agosto 2017, quando il Real Madrid si impose 2-1. In precedenza, il 16 agosto 2014, fu la Fiorentina a vincere per 2-1 in casa propria. Il bilancio complessivo è quindi in perfetta parità: una vittoria per parte, con tre gol realizzati da ciascuna squadra nei due confronti.





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