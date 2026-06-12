Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B San Francisco Bay Area Stadium

Il canale TV e le opzioni di live streaming per Qatar vs Svizzera sono riportati di seguito.

Come vedere Qatar-Svizzera con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Qatar-Svizzera: data e orario

Qatar e Svizzera si affrontano al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara in quello che è il loro esordio nel Girone B della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, si tratta di una partita che può indirizzare l'intera fase a gironi fin dai primissimi minuti.

Il Qatar, guidato da Julen Lopetegui, arriva a questo appuntamento con un percorso di avvicinamento tutt'altro che entusiasmante. I Maroon hanno conquistato il pass per il torneo dominando il Gruppo A nella terza fase delle qualificazioni AFC, ma i risultati recenti raccontano di una squadra in difficoltà. Akram Afif resta il nome più brillante in rosa, un giocatore capace di creare e segnare a livelli che poche difese asiatiche riescono a contenere.

La Svizzera di Murat Yakin si presenta a questo Mondiale con ben altre ambizioni. La Nati ha staccato il biglietto per il Nord America senza passare dai playoff, dominando il proprio girone di qualificazione UEFA. Il capitano Granit Xhaka, protagonista di una stagione straordinaria con il Sunderland, guida una squadra solida e organizzata, con Yann Sommer tra i pali e Manuel Akanji in difesa.

Da segnalare che Breel Embolo ha risolto i problemi burocratici legati al visto d'ingresso negli Stati Uniti ed è regolarmente a disposizione di Yakin. La sua presenza aggiunge imprevedibilità a un attacco svizzero che può contare anche su Dan Ndoye e Noah Okafor.

Sul piano dei pronostici, la Svizzera parte favorita: il ranking FIFA la colloca al 19° posto nel mondo, contro il 55° del Qatar. Ma i Mondiali hanno spesso dimostrato che i numeri, da soli, non bastano a raccontare novanta minuti di calcio.

Per tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in live streaming, continuate a leggere.

Formazioni

Sul fronte Qatar, il commissario tecnico Julen Lopetegui non ha comunicato la formazione probabile, né sono state rese note indisponibilità per infortuni o squalifiche. Le informazioni saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Svizzera, il selezionatore Murat Yakin non ha ancora diffuso la probabile formazione ufficiale. Non risultano squalifiche o infortuni dichiarati. Da segnalare che Breel Embolo ha risolto i problemi legati al visto e si è regolarmente aggregato al gruppo. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Qatar arriva a questo Mondiale con un bilancio recente preoccupante: nelle ultime cinque partite ha ottenuto zero vittorie, con un record di zero successi, due pareggi e tre sconfitte. L'ultimo risultato utile risale al 6 giugno 2026, un pareggio per 0-0 contro El Salvador in amichevole. In precedenza, i Maroon avevano perso contro l'Irlanda (0-1) e subito tre reti dalla Tunisia (0-3) nella FIFA Arab Cup. Complessivamente, nelle ultime cinque gare, il Qatar ha segnato due gol e ne ha incassati sei.

La Svizzera mostra un andamento più solido, con un record di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il pareggio per 1-1 contro l'Australia, ottenuto il 6 giugno 2026, è l'ultimo test prima del Mondiale. La vittoria più convincente è arrivata contro la Giordania (4-1 il 31 maggio), mentre l'unica sconfitta del periodo è giunta per mano della Germania (3-4 in amichevole). La Nati ha segnato sette gol e ne ha subiti sette nelle ultime cinque partite.

Precedenti

QAT Ultima partita SVI 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Svizzera 0 - 1 Qatar 1 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

I precedenti tra le due nazionali sono scarsi: il dataset disponibile registra un solo incontro diretto, risalente al 14 novembre 2018. In quell'occasione, il Qatar si impose per 1-0 sulla Svizzera in una partita amichevole disputata in casa elvetica. Si tratta dell'unico confronto documentato tra le due selezioni.

Classifica





Nel Girone B della Coppa del Mondo 2026, il Qatar occupa attualmente il terzo posto, mentre la Svizzera è quarta.





Guida passo passo alla VPN per guardare Qatar-Svizzera oggi

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV