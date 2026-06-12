Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B San Francisco Bay Area Stadium

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Qatar-Svizzera: data e orario

Qatar e Svizzera aprono la loro campagna al Mondiale 2026 nel Gruppo B, con il calcio d'inizio fissato al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. È la prima partita ufficiale dei Mondiali per entrambe le nazionali in questa edizione nordamericana del torneo.

Per il Qatar si tratta di un debutto carico di significato. Quattro anni fa, da paese ospitante, i Maroon non riuscirono a conquistare un solo punto nella fase a gironi, segnando appena una rete. Ora, lontani da casa e guidati da Julen Lopetegui, cercano di riscrivere la loro storia mondiale.

La Svizzera arriva invece con tutt'altro spirito. La Nati ha dominato il proprio girone di qualificazione UEFA senza subire sconfitte, chiudendo in testa con quattro vittorie e due pareggi, concedendo solo due gol in tutto il percorso. Murat Yakin ha costruito una squadra solida, con un centrocampo di livello internazionale.

Akram Afif e Almoez Ali rappresentano la principale minaccia offensiva qatariota, mentre il capitano svizzero Granit Xhaka e Remo Freuler formano uno dei filtri a centrocampo più affidabili del torneo. Dan Ndoye e Breel Embolo aggiungono imprevedibilità e fisicità all'attacco elvetico.





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Formazioni

Julen Lopetegui dovrebbe schierare il Qatar con il seguente undici titolare: Mahmud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Ayoub Al Oui, Homam Elamin; Issa Laye, Jassem Gaber, Ahmed Fathi; Akram Afif, Almoez Ali, Edmilson Junior. Al momento non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo dei Maroon.

Murat Yakin punta su Gregor Kobel tra i pali, protetto da Manuel Akanji, Nico Elvedi e Ricardo Rodriguez in difesa. A centrocampo spazio a Remo Freuler e Granit Xhaka, con Silvan Widmer, Dan Ndoye, Fabian Rieder e Ruben Vargas a supporto di Breel Embolo. Anche per la Svizzera non si segnalano defezioni o squalifiche in vista del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Qatar arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque uscite ha registrato zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L'ultimo risultato utile è un pareggio per 0-0 contro El Salvador il 6 giugno 2026. In precedenza, i Maroon avevano perso contro l'Irlanda (0-1) e subito una pesante sconfitta contro la Tunisia per 3-0 nella FIFA Arab Cup. Nelle cinque gare, il Qatar ha segnato solo due gol e ne ha subiti sei.

La Svizzera presenta un bilancio più equilibrato: una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite disponibili prima di questa gara. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro l'Australia il 6 giugno. La vittoria più convincente del periodo è il 4-1 rifilato alla Giordania il 31 maggio. La sconfitta per 4-3 contro la Germania in marzo ha evidenziato qualche fragilità difensiva, ma gli elvetici hanno dimostrato solidità complessiva nel corso della preparazione.

Precedenti

QAT Ultima partita SVI 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Svizzera 0 - 1 Qatar 1 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Il confronto diretto tra queste due nazionali è quasi inesistente nei dati disponibili: esiste un solo precedente registrato, un'amichevole del 14 novembre 2018 in cui la Svizzera ospitava il Qatar, con i Maroon che si imposero per 1-0. Quella rimane l'unica sfida ufficiale o amichevole tra le due selezioni, rendendo la gara di Santa Clara solo il secondo incontro nella storia tra Qatar e Svizzera.

Classifica





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