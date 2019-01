Dove vedere PSG-Guingamp in tv e streaming

Il PSG ospita il Guingamp al Parco dei Principi nella 21ª giornata della Ligue 1: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il PSG di Thomas Tuchel ospita il Guingamp di Jocelyn Gourvennec nella 21ª giornata di Ligue 1 in un classico testa-coda. I parigini guidano la graduatoria imbattuti con 50 punti e un cammino di 16 vittorie e 2 pareggi, i rossoneri sono ultimi a quota 14 con 3 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte

Guarda PSG-Guingamp in diretta streaming gratis su DAZN

Kylian Mbappé è il capocannoniere dei parigini e dell'intero campionato con 14 goal in 13 presenze, mentre il figlio d'arte Markus Thuram è il giocatore più prolifico degli ospiti con 7 reti n 15 partite giocate. Il PSG è reduce da un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate, il Guingamp ha collezionato invece 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 giornate.

PSG-GUINGAMP DIRETTA TV E STREAMING

La partita PSG-Guingamp sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PSG-GUINGAMP DATA E ORA

PSG-Guingamp si giocherà sabato 19 gennaio 2019 alle ore 17.00 al Parco dei Principi di Parigi. Sarà il 26° confronto fra le due squadre nel massimo campionato francese.