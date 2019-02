Dove vedere PSG-Bordeaux in tv e streaming

Il PSG sfida il Bordeaux al Parco dei Principi nella 24ª giornata della Ligue 1: dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la battuta d'arresto con l'Olympique Lione in trasferta, il PSG di Thomas Tuchel, capolista della Ligue 1, cerca il riscatto casalingo ospitando il Bordeaux di Eric Bedouet nella 24ª giornata del torneo. I parigini hanno finora dominato il campionato francese, che guidano dall'alto dei loro 56 punti, ottenuti con un cammino di 18 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. I girondini sono a centro classifica con 28 punti, frutto di 7 successi, 7 pareggi e 8 ko.

Kylian Mbappé sarà sicuramente un cliente difficile per la difesa ospite: la stella francese è il capocannoniere della sua squadra e del campionato con 18 goal realizzati in 16 gare, mentre dall'altra parte un occhio di riguardo lo meriterà Francois Kamano, giocatore più prolifico del Bordeaux grazie a 8 reti in 21 confronti.

PSG-BORDEAUX DIRETTA TV E STREAMING

DAZN si è assicurato in esclusiva i diritti della Ligue 1 e trasmetterà in diretta streaming la sfida PSG-Bordeaux. Quest'ultima sarà visibile su diversi dispositivi, fra cui smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone, e attraverso i decoder Sky Q e le console PlayStation 4.

Gli utenti potranno vedere la gara anche on demand, sia integralmente, sia parzialmente con gli highlights, quando preferiranno.

PSG-BORDEAUX DATA E ORA

Appuntamento a sabato 9 febbraio al Parco dei Principi di Parigi per la sfida PSG-Bordeaux: si giocherà di pomeriggio con fischio d'inizio in programma alle ore 17.00.