Serie C - Game Week 10 16 ott 2026 - 14:30

Pro Vercelli-Lecco è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky possono seguire la partita tramite Sky Go, mentre chi preferisce lo streaming può accedere al match su NOW con il Pass Sport.

Come vedere Pro Vercelli-Lecco con una VPN

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Pro Vercelli-Lecco: data e orario

Pro Vercelli e Lecco si affrontano nel Girone A della Serie C 2026/27 in una sfida tra due squadre che cercano punti per risalire una classifica che non rispecchia le loro ambizioni.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in un momento difficile. Il Pro Vercelli ha perso le ultime due gare di campionato, compresa la sconfitta per 2-0 contro l'Union Brescia, e occupa una posizione in fondo alla graduatoria che richiede una reazione immediata.

Il Lecco non attraversa un periodo brillante, ma ha mostrato maggiore solidità nelle ultime settimane. I blucelesti vengono dal pareggio per 1-1 contro l'Alcione Milano e si trovano in una posizione di classifica leggermente più confortante rispetto agli avversari.

Nei precedenti recenti, il Lecco ha avuto la meglio in modo quasi sistematico. La vittoria per 0-2 al Rigamonti-Ceppi nel febbraio 2026 è l'episodio più fresco di una serie che sorride ai lombardi.

Per il Pro Vercelli si tratta di una partita da non sbagliare. Tre punti sarebbero fondamentali per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica e ritrovare fiducia dopo un periodo negativo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pro Vercelli-Lecco in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per il Pro Vercelli non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

La situazione è analoga per il Lecco: non sono stati resi noti dati su indisponibili o sull'undici previsto. Le ultime notizie verranno aggiornate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Pro Vercelli ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro l'Union Brescia, mentre il successo per 2-0 contro l'AC Carpi resta il momento migliore del periodo. In cinque partite i vercellesi hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti otto, un dato che riflette le difficoltà difensive del recente cammino.

Il Lecco ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I blucelesti vengono dal pareggio per 1-1 contro l'Alcione Milano e in precedenza avevano fermato l'Union Brescia sul 2-2. La vittoria esterna per 1-3 sul campo del Desenzano rimane il risultato più positivo del periodo, mentre la sconfitta per 3-0 contro il Cittadella è stata la caduta più netta. Nelle cinque gare considerate il Lecco ha segnato sei gol e ne ha incassati cinque.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Lecco ospitava il Pro Vercelli: finì 0-2 per i piemontesi, con la gara disputata in casa dei lombardi. Considerando i cinque precedenti disponibili, il Lecco ha vinto tre volte, il Pro Vercelli due, con nessun pareggio all'attivo. L'unico successo del Pro Vercelli nel recente periodo risale al settembre 2024, quando i vercellesi si imposero per 3-2 tra le mura amiche.

Classifica





Nel Girone A della Serie C 2026/27, il Pro Vercelli occupa il quindicesimo posto mentre il Lecco si trova al tredicesimo. Entrambe le squadre sono in una zona di classifica che richiede continuità di risultati, rendendo questo scontro diretto particolarmente importante per chi vuole prendere distanza dalle posizioni più scomode della graduatoria.





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