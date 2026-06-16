Dove vedere Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

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Come vedere Portogallo-Repubblica Democratica del Congo con una VPN

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Portogallo-Repubblica Democratica del Congo: data e orario

Il Portogallo apre la propria avventura al Mondiale 2026 contro la Repubblica Democratica del Congo nel Girone K, con la partita in programma all'Houston Stadium di Houston.

Roberto Martinez porta in Texas una squadra costruita per andare lontano nel torneo. Cristiano Ronaldo, che ha respinto con forza ogni dubbio sulla sua condizione fisica nelle settimane precedenti alla competizione, guida una rosa di qualità assoluta. Il capitano portoghese si è presentato alla vigilia promettendo di regalare gioie ai tifosi, e la sua presenza in campo rimane il punto di riferimento attorno a cui ruota l'intera manovra della Seleção.

La squadra arriva alla prima gara del gruppo con tre vittorie nelle ultime quattro uscite, incluso un convincente successo sulla Nigeria appena una settimana fa. Il percorso di preparazione ha confermato la solidità del collettivo, con Bernardo Silva e Bruno Fernandes chiamati a gestire il gioco a centrocampo.

Dall'altra parte, la Repubblica Democratica del Congo di Sébastien Desabre ha conquistato la qualificazione attraverso i playoff, battendo la Giamaica nel marzo scorso. I Leopardi portano in dote giocatori che militano nei migliori campionati europei, da Yoane Wissa a Cédric Bakambu, passando per Aaron Wan-Bissaka e Chancel Mbemba in difesa.

L'ultima uscita dei congolesi, una sconfitta per 2-1 contro il Cile, ha mostrato alcune lacune difensive che il Portogallo proverà certamente a sfruttare. Il cammino verso Houston è stato irregolare, ma la Repubblica Democratica del Congo si presenta al Mondiale con la consapevolezza di avere qualità sufficienti per creare problemi a chiunque.

Una sfida tra una delle favorite del torneo e una squadra africana che vuole scrivere la propria storia in Nord America. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Roberto Martinez dovrebbe schierare Diogo Costa in porta, con una difesa composta da Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo e Nuno Mendes. A centrocampo spazio a Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, mentre Pedro Neto e Bernardo Silva agiranno alle spalle di Cristiano Ronaldo. Non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo portoghese.

Sébastien Desabre risponde con Lionel Mpasi-Nzau tra i pali e una linea difensiva formata da Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Kapuadi. Noah Sadiki e Samuel Moutoussamy presidieranno la mediana, con Ngal Ayel Mukau a supporto di Cédric Bakambu e Yoane Wissa in attacco. Anche per la Repubblica Democratica del Congo non risultano assenti per infortunio o squalifica. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Portogallo arriva alla prima gara del Mondiale con un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La Seleção ha battuto la Nigeria per 2-1 il 10 giugno e il Cile con lo stesso punteggio il 6 giugno, confermando continuità nei risultati. In precedenza, un pareggio per 0-0 contro il Messico aveva interrotto una serie positiva che includeva anche il successo per 2-0 sugli USA. Il dato più eclatante resta la vittoria per 9-1 sull'Armenia nel playoff di qualificazione UEFA, con la squadra che ha dimostrato una capacità realizzativa notevole nelle ultime cinque uscite.

La Repubblica Democratica del Congo presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La sconfitta più recente è arrivata contro il Cile per 2-1 il 9 giugno, mentre il pareggio per 0-0 con la Danimarca a inizio mese ha evidenziato una certa solidità difensiva. I Leopardi avevano chiuso la qualificazione con due risultati utili consecutivi, battendo Giamaica e Bermuda. La sconfitta contro l'Algeria in Coppa d'Africa nel gennaio 2026 rimane l'unica battuta d'arresto in una competizione ufficiale.

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Classifica





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