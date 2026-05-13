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Claudio D'Amato

Dove vedere Pisa-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Pisa-Napoli si gioca per la penultima giornata di Serie A: tutte le info sulla partita, incluse quelle relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

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Tre punti per blindare la Champions con 90' d'anticipo.

Il Napoli, fallito il match-point col Bologna, si reca nella tana del già retrocesso Pisa con l'imperativo di vincere per chiudere il discorso qualificazione ed evitarsi un'ultima giornata al cardiopalma.

Di seguito tutte le info sulla partita, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Pisa-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Pisa-Napoli: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

Data e orario di Pisa-Napoli dipendono dal caos derby: la partita, al momento, è prevista domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:30 (alla Cetilar Arena di Pisa).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Napoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Hiljemark

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Pisa-Napoli

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Forma

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
2/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

PIS

Ultime 4 partite

NAP

0

Vittorie

0

Pareggi

4

Vittorie

2

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
1/4

Classifica

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