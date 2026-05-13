Dove vedere Pisa-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Tre punti per blindare la Champions con 90' d'anticipo.
Il Napoli, fallito il match-point col Bologna, si reca nella tana del già retrocesso Pisa con l'imperativo di vincere per chiudere il discorso qualificazione ed evitarsi un'ultima giornata al cardiopalma.
Di seguito tutte le info sulla partita, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming.
Come guardare Pisa-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
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Pisa-Napoli: ora di inizio
Data e orario di Pisa-Napoli dipendono dal caos derby: la partita, al momento, è prevista domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:30 (alla Cetilar Arena di Pisa).
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Pisa-Napoli
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.