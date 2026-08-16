Dove vedere Pisa-Empoli in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 17 ago 2026 - 12:00

Pisa-Empoli sarà trasmessa in diretta TV sul canale 20 di Mediaset. Di seguito il canale e le opzioni per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Pisa-Empoli con una VPN

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Pisa-Empoli: lunedì 17 agosto ore 18

Pisa e Empoli si ritrovano di fronte in Coppa Italia, un derby toscano che mette in palio l'accesso al prossimo turno della competizione nazionale.

Il Pisa arriva a questo appuntamento dopo una Serie A conclusa con difficoltà: quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato hanno chiuso una stagione complicata, anche se un successo amichevole per 4-1 contro il Bologna ad agosto ha dato qualche segnale di ripresa in vista della nuova annata.

L'Empoli, in Serie B, ha chiuso la scorsa stagione con un rendimento discontinuo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con la sconfitta per 2-0 contro il Venezia tra i risultati più negativi del periodo.

Paolo Bianco guida il Pisa con l'obiettivo di costruire una squadra capace di competere su più fronti. Dall'altra parte, Guido Pagliuca cerca con l'Empoli un pronto riscatto dopo la retrocessione, usando la Coppa Italia come banco di prova per i suoi uomini.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni, il Pisa ha mostrato di saper fare risultato anche in trasferta, come dimostra il 3-2 inflitto all'Empoli nell'amichevole del luglio 2025. La sfida si preannuncia combattuta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

Il Pisa ha ottenuto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. L'unico successo è arrivato nell'amichevole estiva contro il Bologna (4-1), mentre in campionato la squadra ha perso consecutivamente contro Lecce (2-1), Cremonese (3-0), Napoli (3-0) e Lazio (2-1). In quelle quattro gare di Serie A, il Pisa ha segnato appena due gol subendone 10.

L'Empoli nelle ultime cinque uscite in Serie B ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il pareggio più recente è arrivato contro il Monza (2-2), preceduto dal successo per 1-0 sull'Avellino. I toscani hanno subito la sconfitta più netta contro il Venezia (2-0) e hanno faticato a trovare continuità offensiva, segnando cinque gol in cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 30 luglio 2025, quando in un'amichevole estiva il Pisa si impose sull'Empoli per 3-2. Guardando agli ultimi cinque incroci complessivi, l'Empoli guida con tre vittorie contro due del Pisa, con un bilancio di gol complessivo favorevole ai toscani. L'unico pareggio nei cinque precedenti è il 1-1 in Serie B del febbraio 2021.





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