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Serie C
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Dove vedere Pergolettese-AC Carpi in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Pergolettese vs AC Carpi
Pergolettese
AC Carpi
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Pergolettese e AC Carpi: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Pergolettese-AC Carpi sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Come vedere Pergolettese-AC Carpi con una VPN

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Pergolettese-AC Carpi: data e orario

Pergolettese e AC Carpi si affrontano in Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre che cercano punti pesanti nella parte bassa della classifica del Girone A.

La Pergolettese arriva a questo appuntamento dopo un periodo di sostanziale stabilità, ma con una tendenza ai pareggi che ha frenato la sua risalita. I gialloblu non riescono a trovare continuità di risultati e hanno bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il Carpi, dal canto suo, attraversa un momento difficile. I biancorossi hanno raccolto pochissimo nelle ultime settimane e si presentano a questa partita con la classifica che inizia a farsi preoccupante.

Si tratta di uno scontro diretto tra due formazioni che si trovano nella parte bassa della graduatoria, il che conferisce alla gara un peso specifico notevole per le ambizioni stagionali di entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Pergolettese-Carpi in TV e in streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle squadre.

Formazioni

Per quanto riguarda la Pergolettese, al momento non sono disponibili indicazioni ufficiali su indisponibili, squalificati o sulla probabile formazione titolare. Le ultime notizie saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Carpi la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione. Anche in questo caso, eventuali aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Stato di forma

PGT

PGT - Forma

NOV
V0-1
FRC
D0-0
LEC
D0-0
TRE
D0-0
ARZ
D2-2
Gol segnato (subito)
3/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
CAP

CAP - Forma

CIT
S1-2
OSP
D2-2
NOV
D2-2
ARZ
S0-3
PRO
S2-0
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Pergolettese presenta nelle ultime cinque gare di Serie C un rendimento di una vittoria e quattro pareggi, senza alcuna sconfitta. I gialloblu hanno fermato il Novara vincendo per 1-0 in trasferta, ma da quel momento non sono più riusciti a portare a casa i tre punti, pareggiando consecutivamente contro Folgore Caratese, Lecco e Trento tutti per 0-0, prima del 2-2 contro l'Arzignano Valchiampo nella gara più recente. Nelle ultime cinque partite la squadra ha segnato tre gol e ne ha subiti due, mostrando una certa solidità difensiva ma una produzione offensiva limitata.

Il Carpi, invece, arriva a questa sfida con un ruolino preoccupante: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I biancorossi hanno perso contro il Cittadella per 2-1, pareggiato due volte per 2-2 rispettivamente contro Ospitaletto e Novara, prima di incassare due sconfitte pesanti: 3-0 contro l'Arzignano Valchiampo e 2-0 contro il Pro Vercelli nell'ultimo turno. Nelle cinque partite considerate il Carpi ha segnato sette gol ma ne ha subiti nove, con una tenuta difensiva che resta un problema evidente.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Pergolettese e AC Carpi non sono al momento disponibili. Non è possibile fornire un quadro storico degli scontri diretti tra le due formazioni sulla base delle informazioni in nostro possesso.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
8701144+1021
S
V
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
8431146+815
D
V
S
D
V
4
TrentoTrentoTRE
8350115+614
D
D
V
D
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
8422129+314
D
V
V
V
S
6
TrevisoTrevisoTRE
834186+213
D
V
D
D
V
7
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
83321210+212
V
D
V
S
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
82511213-111
D
D
S
D
V
9
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
824277010
S
D
S
D
D
10
DesenzanoDesenzanoDES
824267-110
V
D
D
S
V
11
NovaraNovaraNOV
8233810-29
V
S
D
D
S
12
LeccoLeccoLEC
823368-29
D
S
D
V
V
13
Pro VercelliPro VercelliPRO
9234813-59
S
V
D
S
D
14
LumezzaneLumezzaneLUM
722379-28
S
V
D
D
S
15
PergolettesePergolettesePGT
815235-28
D
D
D
D
V
16
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
8134912-36
S
V
D
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
7133713-66
D
S
S
S
D
18
AC CarpiAC CarpiCAP
81341017-76
S
S
D
D
S
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
8044610-44
D
D
D
D
S
20
RenateRenateREN
8035612-63
D
S
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C la Pergolettese occupa la quindicesima posizione, mentre il Carpi si trova tre gradini più in basso al diciottesimo posto: un dettaglio che trasforma questa partita in un vero e proprio scontro diretto con implicazioni dirette sulla classifica.


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