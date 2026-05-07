Dove vedere Parma-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Milan e Juventus sono vicince, ma la Roma non potrà solamente vincere le proprie partite. In questo finale di stagione, ora che è tornata in piena corsa per un posto in Champions la squadra di Gasperini dovrà sperare in nuovi passi falsi di rossoneri e bianconeri, vincendo ovviamente i propri incontri: il primo vede i capitolini impegnati a Parma, in quel del Tardini.

Salvo da diverse settimane, il Parma proverà ad ottenere il miglior piazzamento possibile e dare una gioia ai propri tifosi in queste ultime tre partite, cominciando già a lavorare sulla prossima annata.

Per la Roma oltre alla lotta Champions c'è anche quella per l'Europa League, considerando il sesto posto da evitare, considerando come questo possa portare in Conference e in Europa League qualora i cugini della Lazio riescano a vincere la Coppa Italia.

Come guardare Parma-Roma in diretta? Canale TV e streaming

Parma-Roma si può vedere in diretta tv su Dazn come di consueto, ma anche su Sky, Sky e NOW: si tratta infatti di una delle tre partite in co-esclusiva del 36esimo turno.

Il match tra Parma e Roma, via Sky, Sky Go e NOW è disponibile in diretta tv e streaming sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 202, 213 e 251.

Come vederla all'estero con una VPN

Parma-Roma: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Notizie su Parma, Roma e probabili formazioni

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PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

Forma di Parma e Roma

Precedenti tra Parma e Roma

Classifica di Parma e Roma