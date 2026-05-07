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Dove vedere Parma-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Parma Calcio 1913 vs Roma
Parma Calcio 1913
Roma

Di nuovo in piena corsa per la Champions, la Roma prova ad espugnare Parma per puntare al terzo al quarto posto, con due sole gare rimanenti dopo la trasferta del Tardini.

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Milan e Juventus sono vicince, ma la Roma non potrà solamente vincere le proprie partite. In questo finale di stagione, ora che è tornata in piena corsa per un posto in Champions la squadra di Gasperini dovrà sperare in nuovi passi falsi di rossoneri e bianconeri, vincendo ovviamente i propri incontri: il primo vede i capitolini impegnati a Parma, in quel del Tardini.

Salvo da diverse settimane, il Parma proverà ad ottenere il miglior piazzamento possibile e dare una gioia ai propri tifosi in queste ultime tre partite, cominciando già a lavorare sulla prossima annata. 

Per la Roma oltre alla lotta Champions c'è anche quella per l'Europa League, considerando il sesto posto da evitare, considerando come questo possa portare in Conference e in Europa League qualora i cugini della Lazio riescano a vincere la Coppa Italia.

Come guardare Parma-Roma in diretta? Canale TV e streaming

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Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
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Roma
ROM

Parma-Roma si può vedere in diretta tv su Dazn come di consueto, ma anche su Sky, Sky e NOW: si tratta infatti di una delle tre partite in co-esclusiva del 36esimo turno.
Il match tra Parma e Roma, via Sky, Sky Go e NOW è disponibile in diretta tv e streaming sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 202, 213 e 251.

Come vederla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Parma-Roma con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Parma-Roma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Ennio Tardini

Notizie su Parma, Roma e probabili formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Roma

Parma Calcio 1913Home team crest

3-5-1-1

Formazione

3-4-2-1

Home team crestROM
31
Z. Suzuki
39
A. Circati
37
M. Troilo
3
A. N'Diaye
16
M. Keita
10
A. Bernabe
15
E. Del Prato
7
G. Strefezza
41
H. Nicolussi Caviglia
14
E. Valeri
9
M. Pellegrino
99
M. Svilar
23
G. Mancini
22
M. Hermoso
5
E. N'Dicka
4
B. Cristante
19
M. Celik
17
M. Kone
18
M. Soule
61
N. Pisilli
43
Wesley
14
D. Malen

3-4-2-1

ROMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

Forma di Parma e Roma

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra Parma e Roma

PAR

Ultime 5 partite

ROM

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

3

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica di Parma e Roma

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