Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 Stadio Ennio Tardini

Parma-Udinese è trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire la partita in diretta è necessario un abbonamento alla piattaforma, accessibile tramite il sito ufficiale o l'app dedicata.

Come vedere Parma Calcio 1913-Udinese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Parma Calcio 1913-Udinese: data e orario

Parma e Udinese si affrontano allo Stadio Ennio Tardini nella nona giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento in un momento delicato della stagione, con la classifica che inizia a pesare.

Il Parma di Alberto Gilardino ha raccolto pochissimo nelle ultime settimane. I gialloblù hanno perso tre delle ultime quattro gare di campionato, inclusa la sconfitta per 2-1 contro la Lazio nell'ottava giornata. La squadra occupa la diciannovesima posizione in classifica e ha bisogno di punti con urgenza.

L'Udinese non se la passa meglio. I friulani di Kosta Runjaic hanno perso sei partite consecutive in Serie A, l'ultima delle quali il 2-0 subito sul campo del Milan domenica scorsa. La posizione del tecnico è sempre più in discussione.

A complicare i piani di Runjaic ci sono le assenze: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo e David Alaba restano fuori, e Oumar Solet non era nemmeno in panchina contro il Milan, accomodandosi in tribuna. La situazione difensiva è tutt'altro che rassicurante.

In casa Parma, Gilardino dovrà fare a meno di Pontus Almqvist e Hans Nicolussi Caviglia, entrambi indisponibili per infortunio. Il tecnico punterà su El Bilal Touré come riferimento offensivo.

Una sfida tra due squadre in difficoltà, con punti pesanti in palio per entrambe. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Il Parma di Alberto Gilardino si presenta con due assenze confermate: Pontus Almqvist e Hans Nicolussi Caviglia sono entrambi indisponibili per infortunio. Non risultano squalifiche. Il probabile undici titolare prevede Corvi in porta, con una difesa composta da Troilo, Drobnic, Diego Carlos e Valeri; a centrocampo Sierro, Keita e Del Prato; in avanti Ordonez, Romero e El Bilal Touré.

L'Udinese deve fare i conti con le assenze di Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo e David Alaba. Oumar Solet, che non era nemmeno in panchina nella gara contro il Milan, resta in dubbio. Non ci sono squalifiche. Il probabile undici di Runjaic vede Okoye tra i pali, con Ebosse, Solet e Bertola in difesa; Kamara, Karlstroem, Vojvoda e Zarraga a centrocampo; Chakvetadze ed Ekkelenkamp sulla trequarti a supporto di Davis.

Stato di forma

Il Parma ha raccolto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con un bilancio di cinque gol segnati e nove subiti. L'unico successo è arrivato contro il Genoa per 2-1, mentre le sconfitte comprendono il 3-0 subito dal Torino e il 3-0 incassato contro l'Inter. Il più recente risultato è la sconfitta per 2-1 contro la Lazio.

L'Udinese ha raccolto zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I friulani hanno segnato due gol e ne hanno subiti sette in questo parziale. Il pareggio è arrivato in amichevole contro il Pogon Szczecin per 1-1, mentre in campionato le sconfitte includono il 3-0 contro il Lecce e il 2-0 contro il Milan nell'ultima giornata.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando l'Udinese ha perso in casa contro il Parma per 0-1. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, il Parma ha vinto due volte, l'Udinese tre, con un pareggio per 2-2 che risale al febbraio 2021. L'ultimo incrocio al Tardini, nel novembre 2025, si è concluso con una vittoria dell'Udinese per 2-0.

Classifica





In classifica di Serie A, il Parma occupa la diciannovesima posizione, mentre l'Udinese si trova al diciassettesimo posto.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV