Dove vedere Parma Calcio 1913-Catania in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 14 ago 2026 - 12:00

Parma-Catania di Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro sul canale 20 di Mediaset. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Come vedere Parma Calcio 1913-Catania con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Parma Calcio 1913-Catania: venerdì 14 agosto ore 18

Il Parma ospita il Catania nel secondo turno della Coppa Italia 2026/27. I crociati, impegnati in un'estate di profondi cambiamenti sul mercato, affrontano i rossazzurri siciliani che arrivano da una vittoria ai rigori contro il Vicenza nel turno preliminare.

In casa Parma la sessione estiva ha già lasciato il segno. Il portiere Zion Suzuki è prossimo al trasferimento al Paris Saint-Germain per circa 35 milioni di euro, mentre l'attaccante Mateo Pellegrino si è accasato alla Fiorentina. Movimenti importanti che ridisegnano la rosa a disposizione del tecnico.

Il Catania, dal canto suo, porta sul campo l'entusiasmo di un passaggio del turno conquistato, ma arriva a questa sfida con una nube pesante sulla testa. Il club etneo ha comunicato di non aver rispettato la scadenza per la presentazione della fideiussione integrativa richiesta dai regolamenti federali, aprendo la strada a un possibile procedimento disciplinare.

Lo spettro di una penalizzazione in Serie C aleggia sulla società siciliana proprio mentre tenta di costruire qualcosa di concreto in Coppa Italia. È un contesto contraddittorio, che rende questa partita più complicata da leggere sul piano emotivo per i tifosi rossazzurri.

Sul rettangolo di gioco, però, il pallone rotola e le ambizioni di entrambe le squadre restano intatte per questa sera. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in diretta streaming.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sugli indisponibili o sui probabili undici di Parma e Catania. Per il Parma, il mercato estivo ha già modificato la rosa con le partenze di Suzuki e Pellegrino, e ulteriori movimenti potrebbero influire sulla formazione. In casa Catania, la situazione societaria legata alla fideiussione mancata aggiunge incertezza alla vigilia. Aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Parma ha disputato le ultime cinque uscite in amichevole, registrando un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. I crociati hanno perso l'ultimo test contro la Sampdoria (0-2) il 9 agosto, mentre in precedenza avevano pareggiato 1-1 contro l'Iraklis e 1-1 contro l'Arezzo. L'unico successo è arrivato contro il Sassuolo, con il punteggio di 0-0 che tuttavia risulta registrato come vittoria nel sistema. Il Catania arriva invece dalla vittoria 1-1 ai rigori contro il Vicenza nel turno preliminare della Coppa Italia 2026/27.

Precedenti

L'incontro più recente tra Parma e Catania risale al 9 febbraio 2014, quando le due squadre si divisero la posta in pareggio per 0-0 in Serie A. Nei cinque precedenti disponibili, il Catania ha ottenuto 2 vittorie, il Parma nessuna, con 3 pareggi. L'ultimo successo dei siciliani risale al 7 ottobre 2012, quando il Catania vinse 2-0 in casa in Serie A.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







