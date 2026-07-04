Dove vedere Paraguay-Francia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

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Paraguay-Francia: data e orario

Il Philadelphia Stadium ospita uno degli ottavi di finale più attesi del Mondiale 2026: Paraguay contro Francia. La sfida è in programma il 4 luglio, con fischio d'inizio alle 21:00 GMT.

La Francia di Didier Deschamps arriva a questo appuntamento come la squadra in forma più schiacciante del torneo. Cinque vittorie su cinque nelle ultime uscite, quattordici gol segnati e soltanto due subiti: i Bleus hanno dominato ogni avversario incontrato lungo la strada.

Il Paraguay, invece, ha scritto una delle pagine più sorprendenti di questo Mondiale eliminando la Germania ai rigori nel turno precedente. Il portiere Orlando Gill è diventato l'eroe di una nazione intera, e Gustavo Alfaro ha trasformato la sua squadra in un collettivo difficile da scalfire.

Kylian Mbappé guida l'attacco francese con l'autorità di chi sa di poter decidere una partita in qualsiasi momento. Al suo fianco, Michael Olise ha già collezionato cinque assist nel torneo, mentre Ousmane Dembélé insegue la Scarpa d'Oro con numeri da fuoriclasse assoluto.

Dall'altra parte, Miguel Almirón e Julio Enciso rappresentano le principali minacce offensive di una squadra che punta tutto sulla solidità difensiva e sulla ripartenza. Diego Gómez torna disponibile dopo la squalifica scontata contro la Germania e si candida a un posto in mezzo al campo.

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Formazioni

Il commissario tecnico del Paraguay, Gustavo Alfaro, non registra infortuni né squalifiche in vista di questa partita. Il probabile undici titolare vede Gill in porta; Caceres, G. Gomez, Canale e Alonso in difesa; Galarza, Cubas e D. Gomez a centrocampo; Almiron, Avalos e Enciso nel tridente offensivo. Diego Gómez rientra dalla squalifica e dovrebbe riprendere il suo posto in mediana.

Didier Deschamps non ha invece comunicato assenze di rilievo per la Francia. Il probabile undici titolare è: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. La formazione ricalca quella scesa in campo contro la Svezia, con Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola tutti confermati. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni fisiche verranno comunicati prima del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Paraguay si presenta a Philadelphia con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stato il successo contro la Germania. Tra le altre prestazioni recenti spiccano il 4-0 rifilato al Nicaragua e il 1-0 alla Turchia, mentre la pesante sconfitta per 4-1 contro gli USA e il pareggio a reti inviolate con l'Australia evidenziano una certa discontinuità. Alfaro ha visto la sua squadra segnare sei gol e incassarne cinque in questo arco di partite.

La Francia, al contrario, ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate. Deschamps ha guidato i suoi a un 3-0 sulla Svezia nei sedicesimi, dopo un girone perfetto con vittorie su Norvegia, Iraq e Senegal. L'unico risultato al di fuori del Mondiale è stato il 3-1 in amichevole contro l'Irlanda del Nord. I Bleus hanno segnato quattordici gol e ne hanno subiti appena due, con due clean sheet all'attivo.

Precedenti

I precedenti tra le due nazionali sono limitati a tre sfide, tutte amichevoli. L'incontro più recente risale al giugno 2017, quando la Francia si impose con un netto 5-0. Prima di quella partita, il confronto del giugno 2014 terminò 1-1, mentre il maggio 2008 si concluse sullo 0-0.

Classifica





Il Paraguay ha chiuso al terzo posto nel Girone D, mentre la Francia ha dominato il Girone I terminando in prima posizione.





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