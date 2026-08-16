Dove vedere Palermo-Lecce in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 17 ago 2026 - 15:15

Palermo-Lecce sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Per guardare la partita in diretta streaming, è possibile accedere a Mediaset Infinity.

Come vedere Palermo-Lecce con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Palermo-Lecce: lunedì 17 agosto ore 21:15

Il Palermo ospita il Lecce nel primo turno di Coppa Italia, un appuntamento che inaugura la stagione ufficiale per entrambe le squadre dopo settimane di preparazione estiva.

I rosanero arrivano all'esordio nazionale dopo un precampionato vissuto tra luci e ombre. L'amichevole contro la Juventus a Perth, persa 2-0, ha evidenziato ancora qualche lacuna, ma Inzaghi sa bene quanto conti partire con il piede giusto in una competizione a eliminazione diretta. Per il Palermo si tratta di una partita in casa, con la spinta del proprio pubblico a fare da cornice al primo impegno ufficiale della stagione.

Il Lecce, dal canto suo, ha dimostrato solidità nelle ultime uscite competitive, e la Coppa Italia rappresenta un'occasione per testare la condizione della rosa prima del via del campionato. I salentini si presentano alla sfida reduce da un precampionato interamente disputato contro avversari stranieri e hanno chiuso la stagione di Serie A con una vittoria preziosissima contro il Genoa, risultato che racconta di una squadra capace di alzare il livello nei momenti decisivi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.





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Come guardare sul grande schermo

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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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