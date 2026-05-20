



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non hanno velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

Nel Regno Unito la partita sarà trasmessa su ITV1, visibile con un'antenna digitale standard. In Croazia, l'emittente pubblica HRT la manderà in onda su HRT 2 e sulla piattaforma HRTi.

Qual è la prossima partita dell'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dell'Inghilterra nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro la Croazia, si terrà all'AT&T Stadium. Essendo la prima partita dei Tre Leoni e vedendo in campo due nazionali di alto livello, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Croazia Data Mercoledì 17 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 15:00 (ora locale) / 21:00 (BST) Stadio AT&T Stadium (Stadio di Dallas) Città Arlington, Texas, Stati Uniti

Emittenti mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Inghilterra?

Per seguire ogni momento della corsa alla gloria dei Tre Leoni, i tifosi possono sintonizzarsi sulla diretta di BBC o ITV.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale inglese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server nel Paese del broadcaster Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la partita dell'Inghilterra in diretta!

La scelta del viaggiatore: streaming con Saily eSIM

Saily è l’eSIM di Nord Security che ti fa scaricare un piano dati direttamente sul telefono, garantendoti la banda necessaria per lo streaming in 4K o HD senza lag.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming delle partite da 90 minuti, consigliamo un piano da 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la guida con un solo tocco nell'app. Non servono SIM fisica o graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile ad alta velocità.



