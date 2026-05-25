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Dove vedere oggi il Belgio ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming

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Belgio

Scopri dove guardare la partita nella tua zona. Scorri verso il basso per conoscere le trasmissioni in tutto il mondo!


Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Belgio i diritti sono divisi tra le emittenti pubbliche VRT (Fiandre, lingua olandese) e RTBF (Vallonia, lingua francese), che trasmettono in chiaro e in streaming rispettivamente su VRT MAX e RTBF Auvio. In Egitto, la partita va in onda solo su beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA). beIN trasmetterà in diretta sui canali beIN SPORTS MAX e offrirà lo streaming su beIN CONNECT e TOD.

Qual è la prossima partita del Belgio ai Mondiali FIFA 2026?

Belgio-Egitto, prima partita del girone della Coppa del Mondo FIFA 2026, si giocherà a Seattle Stadium. L'atteso esordio dei Diavoli Rossi sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.

Dettagli

Informazioni

Avversario

Egitto

Data

Lunedì 15 giugno 2026

Ora del calcio d'inizio

12:00 (ora locale) / 20:00 (BST)

Stadio

Stadio di Seattle (Lumen Field)

Città

Seattle, Washington, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

🌍 Paese/Regione

📺 Emittente

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Algeria

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgio

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasile

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Cile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croazia

HRTi

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danimarca

TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

El Salvador: Canal 4, Azteca Deportes, Tigo Sports, FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Figi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Germania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Giappone

DAZN Giappone

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

App New World Sport

🇲🇽 Messico

Canale 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Messico

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Perù

DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+

🇵🇹 Portogallo

Sport TV

🇷🇴 Romania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapore

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudafrica

SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV

🇪🇸 Spagna

DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna

🇸🇪 Svezia

TV4 Svezia | TV4 Play

🇨🇭 Svizzera

RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turchia

Turkija

🇬🇧 Regno Unito

ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player

🇺🇸 Stati Uniti

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Belgio? 

Per seguire tutta la campagna belga, sintonizzatevi su VRT e RTBF. 

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Belgio ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale belga, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

  1. Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
  2. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV).
  3. Connettiti a un server strategico
  4. Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
  5. Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il Belgio in diretta!

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  4. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e veloce.