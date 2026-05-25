Dove vedere oggi il Belgio ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Belgio i diritti sono divisi tra le emittenti pubbliche VRT (Fiandre, lingua olandese) e RTBF (Vallonia, lingua francese), che trasmettono in chiaro e in streaming rispettivamente su VRT MAX e RTBF Auvio. In Egitto, la partita va in onda solo su beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA). beIN trasmetterà in diretta sui canali beIN SPORTS MAX e offrirà lo streaming su beIN CONNECT e TOD.

Qual è la prossima partita del Belgio ai Mondiali FIFA 2026?

Belgio-Egitto, prima partita del girone della Coppa del Mondo FIFA 2026, si giocherà a Seattle Stadium. L'atteso esordio dei Diavoli Rossi sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Egitto Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Stadio di Seattle (Lumen Field) Città Seattle, Washington, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Belgio?

Per seguire tutta la campagna belga, sintonizzatevi su VRT e RTBF.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Belgio ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale belga, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il Belgio in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.