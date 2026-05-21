



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

A Capo Verde la partita sarà trasmessa da SuperSport e New World TV, canali disponibili via satellite su DStv. In Spagna, l’emittente pubblica RTVE la manderà in onda su La 1 e sulla piattaforma digitale RTVE Play.

Quando giocherà di nuovo Capo Verde ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio di Capo Verde nella Coppa del Mondo FIFA 2026, contro la Spagna, si terrà al Mercedes-Benz Stadium. Essendo la prima gara degli Squali Blu e vedendo in campo due nazionali di rilievo, sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Spagna Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 17:00 (BST) Stadio Stadio Mercedes-Benz (Stadio di Atlanta) Città Atlanta, Georgia, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Dove vedere i Mondiali di calcio a Capo Verde?

I match saranno trasmessi da New World TV e SuperSport, principali emittenti locali.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare Capo Verde ai Mondiali FIFA 2026

Per guardare la Nazionale di Capo Verde, devi virtualmente trasferirti in un Paese che offre la trasmissione gratuita. Ecco come fare:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server nel Paese del broadcaster Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta di Capo Verde!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



