Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G BC Place Vancouver

La partita tra Nuova Zelanda ed Egitto è trasmessa in live streaming su DAZN. Di seguito trovi il canale disponibile per seguire la sfida in diretta.

Come vedere Nuova Zelanda-Egitto con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Nuova Zelanda-Egitto: data e orario

La Nuova Zelanda affronta l'Egitto al BC Place di Vancouver nella seconda giornata del Girone G della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le nazionali arrivano all'appuntamento con un punto ciascuna dopo i pareggi della prima giornata, e la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

Gli All Whites di Darren Bazeley hanno dimostrato carattere e qualità a Los Angeles, portandosi per due volte in vantaggio sull'Iran prima di accontentarsi di un 2-2. Elijah Just ha firmato entrambe le reti, confermandosi l'arma più pericolosa del reparto offensivo neozelandese.

L'Egitto, guidato da Hossam Hassan, ha strappato un prezioso 1-1 al Belgio a Seattle grazie alla solidità difensiva e al guizzo di Emam Ashour, autore del gol del vantaggio su assist di Mohamed Salah. Il pareggio subito nel finale, con l'autorete sfortunata di Mohamed Hany, ha lasciato un po' di amaro in bocca ai Faraoni.

Salah resta il fulcro dell'attacco egiziano. Il capitano ha già dimostrato di poter fare la differenza anche in un contesto tattico difensivista, e contro una difesa neozelandese che ha mostrato qualche lacuna nelle transizioni potrebbe essere devastante.

Dall'altra parte, Chris Wood è il riferimento fisico degli All Whites. Il centravanti, tra i migliori marcatori nella storia della nazionale, ha servito l'assist per il primo gol contro l'Iran e guiderà la linea d'attacco anche a Vancouver.

Il Girone G è in perfetto equilibrio: tutte e quattro le squadre sono a quota uno dopo la prima giornata. Chi vince stasera fa un passo decisivo verso gli ottavi di finale, chi perde si trova in una situazione complicata.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Nuova Zelanda vs Egitto in TV e in live streaming.

Formazioni

Darren Bazeley può contare su una rosa al completo: nessun infortunio o squalifica è stato comunicato per gli All Whites. Il tecnico dovrebbe schierare Max Crocombe in porta, con una difesa composta da Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxall e Tim Payne. A centrocampo spazio a Callum McCowatt, Sarpreet Singh e Joe Bell, mentre Elijah Just, Marko Stamenic e Chris Wood formeranno il tridente offensivo nel probabile undici titolare.

Anche Hossam Hassan non segnala defezioni tra le fila egiziane: nessun infortunato né squalificato. Il probabile undici dei Faraoni prevede Mostafa Ahmed Shobeir tra i pali, con Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi e Ahmed Abou El Fotouh in difesa. Mostafa Ziko, Emam Ashour e Mohanad Lasheen agiranno a centrocampo, con Marwan Ateya, Mohamed Salah e Omar Marmoush nel reparto offensivo.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Nuova Zelanda presenta un ruolino di marcia di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Iran nella prima gara mondiale del 16 giugno, mentre il successo più convincente del periodo è stato il 4-1 contro il Cile a marzo. Gli All Whites hanno anche subito una pesante sconfitta per 4-0 contro Haiti e un 1-0 contro l'Inghilterra nelle amichevoli di preparazione. Complessivamente, la Nuova Zelanda ha segnato sette gol e ne ha incassati nove nelle ultime cinque uscite.

L'Egitto arriva a Vancouver con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il pareggio 1-1 contro il Belgio il 15 giugno è il risultato più recente, preceduto da un 1-0 sulla Russia e da un netto 4-0 sull'Arabia Saudita a marzo. I Faraoni hanno perso 2-1 contro il Brasile il 6 giugno e pareggiato 0-0 con la Spagna nel mezzo. In totale, l'Egitto ha realizzato sei reti e ne ha concesse tre in questo arco di tempo.

Precedenti

NZA Ultima partita EGI 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Egitto 1 - 0 Nuova Zelanda 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali risale al 22 marzo 2024, quando l'Egitto si impose 1-0 sulla Nuova Zelanda in un'amichevole. Non sono disponibili ulteriori dati su incontri precedenti tra le due selezioni.

Classifica





Nel Mondiali - Girone G, la Nuova Zelanda occupa attualmente il primo posto, mentre l'Egitto è quarto.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







