Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G BC Place Vancouver

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Nuova Zelanda-Egitto: data e orario

La Nuova Zelanda affronta l'Egitto al BC Place di Vancouver nella seconda giornata del Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA 2026. Con entrambe le nazionali ferme a un punto dopo il primo turno, la posta in gioco a Vancouver è altissima.

Gli All Whites hanno disputato una prestazione di grande carattere all'esordio, portandosi per due volte in vantaggio contro l'Iran prima di cedere il pareggio nel 2-2 finale a Los Angeles. Darren Bazeley ha trovato in Elijah Just l'arma offensiva del torneo: il centrocampista ha firmato entrambe le reti neozelandesi con qualità e tempismo notevoli.

Dall'altra parte, i Faraoni hanno tenuto testa al Belgio a Seattle in una partita di grande intensità tattica. Emam Ashour ha portato in vantaggio l'Egitto al 19', sfruttando un passaggio illuminante di Mohamed Salah, prima che l'autogol di Mohamed Hany su pressione di Romelu Lukaku fissasse il risultato sull'1-1.

Salah rimane il fulcro creativo della squadra di Hossam Hassan e vorrà sfruttare ogni spazio lasciato dalla difesa neozelandese nelle transizioni offensive. La sua capacità di tagliare verso il centro dal lato destro rappresenta il pericolo principale per gli All Whites.

Chris Wood, capitano e bomber storico della Nuova Zelanda, sarà il riferimento fisico in attacco. La sua presenza aerea e la capacità di dialogare con i compagni metterà a dura prova la difesa egiziana, che dovrà fare i conti anche con la velocità sulle fasce dei neozelandesi.

Il Gruppo G è perfettamente in equilibrio: una vittoria per chiunque significherebbe un balzo deciso verso gli ottavi di finale. Chi perde rischia di compromettere seriamente il proprio cammino nel torneo.

Per scoprire come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate qui di seguito.

Formazioni

Darren Bazeley può contare su una rosa al completo per questa sfida. Il portiere Max Crocombe difenderà i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxall e Tim Payne. A centrocampo spazio a Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Joe Bell ed Elijah Just, con Marko Stamenic e Chris Wood a guidare l'attacco. Non si registrano infortuni né squalifiche per gli All Whites.

Anche Hossam Hassan non deve fare i conti con assenze di rilievo. Il portiere Mostafa Ahmed Shobeir sarà confermato tra i pali dopo la buona prestazione contro il Belgio. La difesa sarà formata da Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi e Ahmed Abou El Fotouh. Mohamed Salah, Emam Ashour e Marwan Ateya agiranno nella trequarti, con Omar Marmoush e Mostafa Ziko a completare il reparto offensivo insieme a Mohanad Lasheen. Nessun problema fisico o disciplinare segnalato per i Faraoni.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Nuova Zelanda arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Iran nella gara inaugurale del Mondiale il 16 giugno. L'unico successo del periodo risale a marzo, con un netto 4-1 rifilato al Cile. Gli All Whites hanno perso contro Inghilterra (1-0), Haiti (4-0) e Finlandia (2-0). Complessivamente, la squadra di Bazeley ha segnato sette reti e ne ha subite nove nelle ultime cinque partite.

L'Egitto presenta un rendimento più solido, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nello stesso arco temporale. L'ultimo risultato utile è il pari per 1-1 contro il Belgio il 15 giugno, preceduto dalla vittoria per 1-0 sulla Russia a fine maggio e dal netto 4-0 sull'Arabia Saudita in marzo. In mezzo, una sconfitta per 2-1 contro il Brasile e uno 0-0 con la Spagna. I Faraoni hanno segnato sei gol e ne hanno incassati tre nelle ultime cinque gare, confermando una solidità difensiva di livello.

Precedenti

NZA Ultima partita EGI 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Egitto 1 - 0 Nuova Zelanda 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali risale al 22 marzo 2024, un'amichevole in cui l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 1-0. Il campione di dati a disposizione è limitato a questa singola sfida, che assegna ai Faraoni il vantaggio negli scontri diretti.

Classifica





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