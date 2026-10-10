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Serie C
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Dove vedere Novara-Cittadella in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Novara vs Cittadella
Novara
Cittadella
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Novara e Cittadella: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Novara-Cittadella sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Come vedere Novara-Cittadella con una VPN

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Novara-Cittadella: data e orario

Il Cittadella fa visita al Novara in una sfida del Girone A di Serie C. Le due squadre si ritrovano di fronte in un campionato che, per entrambe, sta prendendo direzioni molto diverse.

Il Cittadella guida la classifica del girone e arriva a questa partita con un ruolino di marcia che testimonia la solidità del gruppo. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato raccontano di una squadra in salute, anche se la sconfitta contro l'AlbinoLeffe nell'ultimo turno ha interrotto una serie positiva.

Il Novara, dall'altra parte, occupa la zona centrale della classifica e cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante. I piemontesi hanno alternato risultati positivi a passi falsi, e in casa sperano di ritrovare quella solidità che in trasferta è mancata.

Lo storico recente tra le due formazioni sorride al Cittadella: i veneti hanno vinto l'ultimo precedente diretto, disputato proprio sul campo del Novara nella stagione scorsa. Un dettaglio che aggi-e-e

unge peso specifico alla sfida.

Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, la partita sarà trasmessa in diretta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Novara-Cittadella in TV e in streaming.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortunati o i diffidati delle due squadre. Le aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

NOV

NOV - Forma

PGT
S0-1
LUM
D0-0
CAP
D2-2
OSP
S0-2
DBE
V1-2
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CIT

CIT - Forma

CAP
V1-2
JNG
V2-0
OSP
V0-1
LEC
V3-0
ALB
S1-2
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Novara arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I piemontesi hanno vinto l'ultimo impegno, battendo il Dolomiti Bellunesi per 2-1 in trasferta, ma in precedenza avevano perso contro l'Ospitaletto per 2-0 e ceduto alla Pergolettese per 1-0. Nelle cinque partite considerate, il Novara ha segnato tre gol e ne ha subiti sei.

Il Cittadella presenta un rendimento nettamente superiore: quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata hanno perso solo contro l'AlbinoLeffe per 2-1, mentre in precedenza avevano battuto il Lecco per 3-0, l'Ospitaletto per 1-0, la Juventus Next Gen per 2-0 e il Carpi per 2-1. Complessivamente, il Cittadella ha realizzato otto reti subendone tre in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

NovaraPareggioCittadella
2
1
2
Serie C
Novara badge
Novara
NOV
0
Cittadella badge
Cittadella
CIT
1
FIN
Serie C
Cittadella badge
Cittadella
CIT
2
Novara badge
Novara
NOV
2
FIN
Coppa Italia
Cittadella badge
Cittadella
CIT
3
Novara badge
Novara
NOV
1
FIN
Serie B
Cittadella badge
Cittadella
CIT
1
Novara badge
Novara
NOV
3
FIN
Serie B
Novara badge
Novara
NOV
1
Cittadella badge
Cittadella
CIT
0
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 19 aprile 2026, quando il Cittadella si impose per 1-0 sul campo del Novara in Serie C. Prima di quella sfida, i due club si erano affrontati il 14 dicembre 2025, con la partita terminata 2-2 in casa del Cittadella. Considerando i cinque precedenti disponibili, il Cittadella ha ottenuto due vittorie contro una del Novara, con un pareggio.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
8701144+1021
S
V
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
8431146+815
D
V
S
D
V
4
TrentoTrentoTRE
8350115+614
D
D
V
D
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
8422129+314
D
V
V
V
S
6
TrevisoTrevisoTRE
834186+213
D
V
D
D
V
7
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
83321210+212
V
D
V
S
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
82511213-111
D
D
S
D
V
9
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
824277010
S
D
S
D
D
10
DesenzanoDesenzanoDES
824267-110
V
D
D
S
V
11
NovaraNovaraNOV
8233810-29
V
S
D
D
S
12
LeccoLeccoLEC
823368-29
D
S
D
V
V
13
Pro VercelliPro VercelliPRO
9234813-59
S
V
D
S
D
14
LumezzaneLumezzaneLUM
722379-28
S
V
D
D
S
15
PergolettesePergolettesePGT
815235-28
D
D
D
D
V
16
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
8134912-36
S
V
D
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
7133713-66
D
S
S
S
D
18
AC CarpiAC CarpiCAP
81341017-76
S
S
D
D
S
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
8044610-44
D
D
D
D
S
20
RenateRenateREN
8035612-63
D
S
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica nel Girone A, il Cittadella occupa la prima posizione mentre il Novara è undicesimo: la capolista affronta quindi una squadra che deve ancora trovare la propria dimensione nel campionato.


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