Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 11:30

Novara-Cittadella sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Novara-Cittadella con una VPN

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Novara-Cittadella: data e orario

Il Cittadella fa visita al Novara in una sfida del Girone A di Serie C. Le due squadre si ritrovano di fronte in un campionato che, per entrambe, sta prendendo direzioni molto diverse.

Il Cittadella guida la classifica del girone e arriva a questa partita con un ruolino di marcia che testimonia la solidità del gruppo. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato raccontano di una squadra in salute, anche se la sconfitta contro l'AlbinoLeffe nell'ultimo turno ha interrotto una serie positiva.

Il Novara, dall'altra parte, occupa la zona centrale della classifica e cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante. I piemontesi hanno alternato risultati positivi a passi falsi, e in casa sperano di ritrovare quella solidità che in trasferta è mancata.

Lo storico recente tra le due formazioni sorride al Cittadella: i veneti hanno vinto l'ultimo precedente diretto, disputato proprio sul campo del Novara nella stagione scorsa. Un dettaglio che aggi-e-e

unge peso specifico alla sfida.

Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, la partita sarà trasmessa in diretta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Novara-Cittadella in TV e in streaming.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortunati o i diffidati delle due squadre. Le aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Novara arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I piemontesi hanno vinto l'ultimo impegno, battendo il Dolomiti Bellunesi per 2-1 in trasferta, ma in precedenza avevano perso contro l'Ospitaletto per 2-0 e ceduto alla Pergolettese per 1-0. Nelle cinque partite considerate, il Novara ha segnato tre gol e ne ha subiti sei.

Il Cittadella presenta un rendimento nettamente superiore: quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata hanno perso solo contro l'AlbinoLeffe per 2-1, mentre in precedenza avevano battuto il Lecco per 3-0, l'Ospitaletto per 1-0, la Juventus Next Gen per 2-0 e il Carpi per 2-1. Complessivamente, il Cittadella ha realizzato otto reti subendone tre in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 19 aprile 2026, quando il Cittadella si impose per 1-0 sul campo del Novara in Serie C. Prima di quella sfida, i due club si erano affrontati il 14 dicembre 2025, con la partita terminata 2-2 in casa del Cittadella. Considerando i cinque precedenti disponibili, il Cittadella ha ottenuto due vittorie contro una del Novara, con un pareggio.

Classifica





In classifica nel Girone A, il Cittadella occupa la prima posizione mentre il Novara è undicesimo: la capolista affronta quindi una squadra che deve ancora trovare la propria dimensione nel campionato.





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