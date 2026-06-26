Norvegia vs Francia è trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito trovi i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

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Norvegia-Francia: data e orario

Il Girone I dei Mondiali 2026 si chiude venerdì 26 giugno al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, con una sfida che vale la vetta del gruppo tra Norvegia e Francia.

Entrambe le nazionali hanno già staccato il pass per il turno eliminatorio, ma chi vince si assicura il primo posto e un percorso potenzialmente più favorevole nella fase a eliminazione diretta.

La Francia arriva alla gara dopo due vittorie nette nel girone: 3-1 contro il Senegal e 3-0 sull'Iraq. Les Bleus si presentano come una delle squadre più in forma del torneo, con Kylian Mbappé in testa alla classifica dei cannonieri insieme a Erling Haaland con quattro reti ciascuno.

La Norvegia ha risposto con altrettanta efficacia. Haaland ha trascinato i suoi con una doppietta decisiva contro il Senegal, spingendo la squadra di Staale Solbakken agli ottavi con un turno di anticipo. Dopo la qualificazione, l'attaccante del Manchester City ha ammesso senza giri di parole che la Francia parte favorita, ma la Norvegia non ha nulla da perdere.

C'è però un'assenza pesante nelle fila francesi. Il commissario tecnico Didier Deschamps non sarà in panchina a causa della scomparsa della madre: al suo posto guiderà la squadra il vice Guy Stephan, in un momento di grande dolore per l'intera delegazione transalpina.

Sullo sfondo, le individualità parlano da sole: Mbappé contro Haaland, due dei migliori attaccanti al mondo che si sfidano in una gara di gruppo con la posta in palio ancora alta. Per seguire tutto in diretta, ecco dove vedere la partita.

Formazioni

Per la Norvegia, il commissario tecnico Staale Solbakken non ha comunicato indisponibili né squalificati in vista della gara. Non è stata resa nota nemmeno la formazione probabile: le ultime indicazioni verranno aggiornate a ridosso del fischio d'inizio.

La Francia scende in campo guidata dal vice di Deschamps, Guy Stephan, che assume la gestione tecnica della squadra in questa circostanza straordinaria. Anche per i transalpini non sono stati resi noti indisponibili o squalificati, né una formazione ufficiale. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Norvegia ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. La gara più recente è la vittoria per 3-2 contro il Senegal ai Mondiali il 23 giugno, con Haaland in grande spolvero. In precedenza, i norvegesi avevano battuto l'Iraq 4-1 nella prima gara del girone. Nelle amichevoli di preparazione, un pareggio 1-1 col Marocco e un successo 3-1 sulla Svezia avevano completato il quadro, con un 0-0 contro la Svizzera a marzo. In totale, la Norvegia ha segnato otto reti e ne ha subite quattro in questo periodo.

La Francia presenta quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita è il 3-0 rifilato all'Iraq il 22 giugno, terza vittoria consecutiva in competizioni ufficiali. Les Bleus avevano aperto il Mondiale con il 3-1 sul Senegal, mentre in amichevole avevano battuto l'Irlanda del Nord 3-1 e la Colombia 3-1. L'unica sconfitta risale al 4 giugno, quando la Costa d'Avorio si era imposta 2-1. Complessivamente, la Francia ha segnato undici gol e ne ha incassati quattro nelle ultime cinque gare.

Precedenti

NOR Ultime 2 partite FRA 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Francia 4 - 0 Norvegia

Norvegia 2 - 1 Francia 2 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Negli ultimi due precedenti diretti, la Francia ha la meglio. Il confronto più recente risale al maggio 2014, quando i transalpini si imposero 4-0 in un'amichevole. In precedenza, nell'agosto 2010, fu la Norvegia a vincere 2-1 in casa propria. Nei due incontri considerati, la Francia ha segnato quattro reti e la Norvegia tre.

Classifica





Nel Girone I dei Mondiali, la Francia occupa attualmente il primo posto, mentre la Norvegia è seconda. La partita di venerdì determinerà l'ordine finale del gruppo.





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