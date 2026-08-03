Dove vedere Newport County-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Newport County-Roma è trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live della partita.
Come vedere Newport County-Roma con una VPN
Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.
Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.
Newport County-Roma: martedì 4 agosto ore 20
La Roma scende in campo contro il Newport County in un'amichevole estiva che fa parte della preparazione dei giallorossi in vista della nuova stagione. Un test che offre allo staff tecnico ulteriore minutaggio per valutare la rosa e affinare i meccanismi di gioco.
I gallesi del Newport County, club della League Two inglese, rappresentano un avversario di buon livello per testare la condizione atletica della squadra italiana. La formazione di casa ha chiuso la scorsa stagione con risultati alterni, raccogliendo vittorie importanti ma anche qualche scivolone.
La Roma arriva a questo appuntamento dopo un precampionato movimentato. I giallorossi hanno già disputato diverse amichevoli, tra cui un pesante 4-1 subito contro il Cardiff City pochi giorni fa, risultato che avrà certamente spinto lo staff a lavorare su alcune lacune difensive.
Prima di quel ko, la Roma aveva pareggiato 3-3 con il Cannes e travolto l'ASD Trastevere per 6-0, mostrando un attacco capace di produrre molto ma una tenuta difensiva ancora da consolidare.
Per chi vuole seguire la sfida, di seguito tutte le informazioni su come vedere Newport County-Roma in TV e in live streaming.
- Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
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- Come guardare sul grande schermo
Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.
Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV
- Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.
Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.