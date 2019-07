Dove vedere Napoli-Feralpisalò in tv e streaming

Seconda amichevole stagionale per il Napoli, che a Dimaro sfida il Feralpisalò: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo la sconfitta contro il , il si appresta a disputare la sua seconda amichevole precampionato della nuova stagione: a Dimaro, gli azzurri sfidano il Feralpisalò.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti, impegnata nella preparazione in Trentino Alto Adige dal 6 al 26 luglio, mette benzina nelle gambe per presentarsi al meglio ai nastri di partenza del 2019/2020 e prosegue il ciclo di test estivi: per il Napoli, ci sarà da riscattare l'1-2 incassato col Benevento.

I partenopei si troveranno di fronte il Feralpisalò, compagine di Serie C che nell'ultima stagione ha coltivato il sogno promozione arrivando a disputare i playoff dopo aver chiuso l'annata regolare al quarto posto del Girone B. Ad eliminare i lombardi, è stata la Triestina.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-FERALPISALO'

Napoli-Feralpisalò si gioca venerdì 19 luglio 2019 allo stadio comunale di Carciato, frazione di Dimaro (nella Val di Sole), dove il Napoli sta svolgendo il ritiro precampionato: calcio d'inizio previsto alle 17:30.

DOVE VEDERE NAPOLI-FERALPISALO' IN TV E STREAMING

L'amichevole tra Napoli e Feralpisalò verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky (non in pay per view), sul canale Sky Sport (249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre). In il match sarà visibile su SkyGo, il servizio disponibile per gli abbonati Sky, tramite PC o scaricando l'apposita app su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FERALPISALO'

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam; Callejon, Palmiero, Zielinski, Younes; Mertens, Milik.

FERALPISALO’ (4-3-2-1): Livieri; Legati, Canini, Marchi, Contessa; Scarsella, Pesce, Magnino; Pesce, Maiorino; Caracciolo.