Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming

Il Milan ospita il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La pesante rimonta subita nel derby e l'amaro pareggio subito nel finale della sfida di Coppa : il raccoglie poco ma riparte con qualche certezza di prestazione in più. I rossoneri sono chiamati ora a fare risultato davanti al pubblico di San Siro nel 'monday night' di contro il .

La formazione granata è in piena crisi e arriva da quattro sconfitte consecutive: nonostante il cambio in panchina il 'Toro' ha dovuto incassare un altro ko casalingo nell'ultima giornata contro la .

Il Diavolo cerca continuità davanti al proprio pubblico, dove nelle ultime cinque partite ha vinto una sola volta, collezionando altri quattro pareggi che hanno pesantemente rallentato la rincorsa verso un posto in Europa.

Altre squadre

L'uomo più caldo in casa rossonera è sicuramente Ante Rebic, primo marcatore del Milan in tutte le quattro partite in cui è andato a segno. Sua la rete che ha aperto il derby e sua la rete a Buffon nell'andata della semifinale di .

L'Ultimo precedente tra le due squadre è recente: nei quarti di Coppa Italia il Diavolo si è imposto nei tempi supplementari dopo la doppietta subita da Bremer nei novanta minuti.

QUANDO SI GIOCA MILAN-TORINO

Milan-Torino si giocherà lunedì 17 febbraio 2020 allo stadio 'San Siro' di Milano. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE MILAN-TORINO IN TV E STREAMING

Il monday-night Milan-Torino sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Milan-Torino anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go, sia sul proprio personal computer o tablet, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti.