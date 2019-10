Dove vedere Milan-SPAL in tv e streaming

Il Milan sfida in casa la SPAL nel posticipo del 10° turno della Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli prova a rialzarsi dopo il nuovo k.o. contro la e sfida la di Leonardo Semplici, in cerca di punti salvezza, nel posticipo della 10ª giornata infrasettimanale di .

I rossoneri sono dodicesimi in classifica assieme all' con 10 punti e un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, gli emiliani si trovano al penultimo posto assieme al con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.

Nei 18 precedenti fra le due squadre disputati in Serie A in casa del Diavolo, quest'ultimo conduce sul piano statistico con 13 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. La squadra di Pioli è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 partite giocate, gli estensi hanno collezionato invece 2 sconfitte, una vittoria e un prezioso pareggio contro il nell'ultima giornata.

Krzysztof Piatek è il miglior marcatore del Milan con 3 reti, stesso bottino di Andrea Petagna, ex del confronto e giocatore più prolifico della SPAL.

QUANDO SI GIOCA MILAN-SPAL

Milan-SPAL si giocherà giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-SPAL IN TV E STREAMING

Il posticipo Milan-SPAL sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla satellitare potranno seguire la partita anche in diretta attraverso Sky Go, su pc e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'apposita applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SPAL

Pioli si affiderà al 4-3-3 e restano vivi i dubbi in attacco, in particolare per il ruolo di centravanti, che vede rinnovarsi il ballottaggio fra il portoghese Rafael Leão e Piatek, con il polacco stavolta favorito. Da esterni offensivi invece dovrebbero agire nuovamente Suso e Calhanoglu. A centrocampo potrebbe essere concessa una chance dal 1' a Bennacer al posto di Biglia, con Bonaventura caldissimo per prendersi una maglia come mezzala. In difesa a destra dovrebbe riprendersi il posto da titolare Calabria dopo la squalifica, ma avanza l'idea a sorpresa Leo Duarte. A sinistra giocherà di nuovo Theo Hernández, visto anche il perdurare dell'indisponibilità di Ricardo Rodríguez, mentre la coppia centrale davanti a Donnarumma vedrà sempre Musacchio in coppia con Romagnoli.

Fra gli emiliani Felipe potrebbe agire nel pacchetto arretrato, mentre Kurtic stringe i denti. In mediana Valdifiori può rilevare Murgia, in attacco Floccari se la gioca con Paloschi. Sempre ai box Di Francesco, oltre a Jankovic, Fares e D'Alessandro.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Felipe; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi.