Dove vedere Milan-Manchester United in tv e streaming

Dopo l'1-1 dell'andata il Milan si gioca la sfida contro il Manchester United in casa: tutto sulla gara, formazioni e dove vederla.

Dopo l'1-1 ottenuto all'andata all'Old Trafford, il Milan ospita il Manchester United a San Siro per la gara di ritorno per giocarsi un posto nei quarti di finale dell'Europa League 2020/21.

Si riparte da una situazione di parità, con il Milan che dovrà dunque vincere oppure ottenere uno 0-0 in casa per poter passare il turno. In caso di 1-1 saranno supplementari, invece in caso di pareggio con almeno 2 goal o sconfitta sarà la squadra di Solskjaer a passare il turno.

La partita evoca ricordi storici importanti al Milan, in particolare la storica semifinale del 2007 vinta per 3-0 ed entrata nella storia del club rossonero, che è valsa la qualificazione alla finale di Champions League poi vinta contro il Liverpool grazie a una doppietta di Inzaghi.

Le due squadre arriveranno all’appuntamento con motivazioni elevate ma anche in momenti probabilmente diversi. I rossoneri infatti, nella loro ultima uscita di campionato sono stati battuti per 1-0 tra le mura amiche del Meazza dal Napoli, confermando quindi di vivere un periodo di forma costellato da diversi alti e bassi, mentre i Red Devils sono reduci dalla vittoria interna per 1-0 ottenuta in Premier League contro il West Ham.

QUANDO SI GIOCA MILAN-MANCHESTER UNITED

DOVE VEDERE MILAN-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

si giocherà giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00. Sede del match sarà lo stadio san Siro di Milano, ovviamente a porte chiuse. Si riparte dall'1-1 dell'andata.

Milan-Manchester United sarà visibile in diretta tv sulle reti Sky. Canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Il match potrà essere seguito in streaming grazie a Sky Go, scaricando l'app ufficiale della piattaforma, oppure collegandosi direttamente al sito di TV8. L’alternativa è invece Now Tv , previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-MANCHESTER UNITED

Stefano Pioli spera di recuperare Calabria e Romagnoli, qualora però entrambi non dovessero farcela toccherà a Dalot e Tomori prendere il loro posto nella linea difensiva. Nel reparto offensivo permangono i dubbi sul possibile rientro di Ibrahimovic. In caso di nuovo forfait toccherà a Rebic da agire da prima punta con Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo a supporto. In dubbio anche Rafael Leao.

Soskjaer recupera Rashford che ha già fatto il suo rientro in campionato, ma permangono dei dubbi relativi alle condizioni di Pogba, Van de Beek, Cavani e Martial. Nel caso in cui non dovesse rientrare nessuna delle punte, potrebbe essere Greenwood a guidare l’attacco supportato da James, Bruno Fernandes e Rashford.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Rebic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.