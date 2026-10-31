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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Verso Milan-Inter: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili della partita di Serie A

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Serie A - Game Week 10
San Siro

Milan-Inter è trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il derby in TV e in streaming.

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Milan-Inter: sabato 31 ottobre ore 20.45

San Siro ospita il derby di Milano nella decima giornata di Serie A. Milan e Inter si affrontano sabato 31 ottobre alle 20:45 in una stracittadina che arriva in un momento di forma diametralmente opposto per le due squadre.

I rossoneri di Ruben Amorim escono da una sconfitta pesante: il 4-2 subito in casa contro il Bologna ha lasciato il segno, spedendo il Milan fuori dalla zona Champions. Amorim ha chiesto tempo ai tifosi, riconoscendo che costruire una squadra solida richiede pazienza, ma sa bene che un derby non ammette attenuanti.

L'Inter di Cristian Chivu arriva invece con il vento in poppa. I nerazzurri guidano la classifica con sette punti di vantaggio sui cugini e vengono da un 2-0 al Venezia, anche se la vittoria è stata più sofferta di quanto il risultato suggerisca.

Chivu ha parlato chiaro alla vigilia: orgoglio e determinazione saranno decisive quanto la qualità tecnica. Per lui, un derby è un banco di prova che va oltre la tattica.

Il Milan ritrova Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, assenti nelle ultime due giornate. La loro presenza ridà opzioni ad Amorim, che deve ora scegliere come inserirli in un undici da ricostruire dopo la debacle con il Bologna.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Milan - Inter

4-3-3
Milan crest
Milan
MIL
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicP. EstupinanP. EstupinanA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicO. HutchinsonO. HutchinsonG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
4-3-3
Milan

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Il Milan recupera Gila, Rabiot e Moreira per il derby, tutti regolarmente in gruppo dopo aver saltato le ultime due giornate di campionato. Restano indisponibili Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze e Terracciano. L'undici probabile di Amorim prevede Maignan in porta; Gila, De Winter, Pavlovic ed Estupinan in difesa; Hutchinson, Musah, Rabiot e Moreira a centrocampo; Pulisic e Ramos in attacco.

Nell'Inter sono out Lautaro Martinez, Pavard, Stones, Jones e Luis Henrique. Chivu dovrebbe tornare ai titolari lasciati inizialmente in panchina a Venezia, con Barella e Calhanoglu in mezzo al campo. La formazione probabile è: Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
S3-0
UDI
V0-2
BOL
S2-4
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

CLB
S3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Milan ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. I rossoneri vengono dalla sconfitta per 4-2 in casa contro il Bologna, preceduta dal successo per 2-0 ad Udinese. Il cammino include anche una vittoria per 3-2 sull'Atalanta e un pesante 0-3 subito contro il Bournemouth in Europa League.

L'Inter ha raccolto quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque gare. I nerazzurri vengono dal 2-0 al Venezia e hanno battuto anche Fiorentina (2-1), Shakhtar Donetsk (1-0) e Bologna (3-1). L'unico passo falso è arrivato in Champions League contro il Club Bruges, sconfitta per 4-3.

Precedenti

Testa a testa

MilanPareggioInter
3
2
0
Amichevoli dei club
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
Coppa Italia
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
7Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente in Serie A tra le due squadre risale all'8 marzo 2026, quando il Milan si impose 1-0 in casa. Considerando gli ultimi cinque incontri ufficiali — incluse due sfide di Coppa Italia e un'amichevole pre-stagionale — il Milan ha ottenuto tre risultati utili contro l'Inter. I nerazzurri non hanno ancora vinto in questo ciclo di derby: oltre alla sconfitta di marzo, hanno perso anche il confronto del 23 novembre 2025 (0-1) e le due semifinali di Coppa Italia della scorsa stagione.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A l'Inter condivide la vetta della classifica con la Lazio, mentre il Milan è quinto con sette punti di ritardo. Per i rossoneri, attualmente fuori dalla zona Champions, una sconfitta renderebbe la rimonta sul gruppo di testa ancora più difficile; per i nerazzurri, un successo consoliderebbe ulteriormente il primato.

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