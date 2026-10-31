Serie A - Game Week 10 31 ott 2026 - 15:45 San Siro

Milan-Inter è trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il derby in TV e in streaming.

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Milan-Inter: sabato 31 ottobre ore 20.45

San Siro ospita il derby di Milano nella decima giornata di Serie A. Milan e Inter si affrontano sabato 31 ottobre alle 20:45 in una stracittadina che arriva in un momento di forma diametralmente opposto per le due squadre.

I rossoneri di Ruben Amorim escono da una sconfitta pesante: il 4-2 subito in casa contro il Bologna ha lasciato il segno, spedendo il Milan fuori dalla zona Champions. Amorim ha chiesto tempo ai tifosi, riconoscendo che costruire una squadra solida richiede pazienza, ma sa bene che un derby non ammette attenuanti.

L'Inter di Cristian Chivu arriva invece con il vento in poppa. I nerazzurri guidano la classifica con sette punti di vantaggio sui cugini e vengono da un 2-0 al Venezia, anche se la vittoria è stata più sofferta di quanto il risultato suggerisca.

Chivu ha parlato chiaro alla vigilia: orgoglio e determinazione saranno decisive quanto la qualità tecnica. Per lui, un derby è un banco di prova che va oltre la tattica.

Il Milan ritrova Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, assenti nelle ultime due giornate. La loro presenza ridà opzioni ad Amorim, che deve ora scegliere come inserirli in un undici da ricostruire dopo la debacle con il Bologna.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Milan recupera Gila, Rabiot e Moreira per il derby, tutti regolarmente in gruppo dopo aver saltato le ultime due giornate di campionato. Restano indisponibili Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze e Terracciano. L'undici probabile di Amorim prevede Maignan in porta; Gila, De Winter, Pavlovic ed Estupinan in difesa; Hutchinson, Musah, Rabiot e Moreira a centrocampo; Pulisic e Ramos in attacco.

Nell'Inter sono out Lautaro Martinez, Pavard, Stones, Jones e Luis Henrique. Chivu dovrebbe tornare ai titolari lasciati inizialmente in panchina a Venezia, con Barella e Calhanoglu in mezzo al campo. La formazione probabile è: Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stato di forma

Il Milan ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. I rossoneri vengono dalla sconfitta per 4-2 in casa contro il Bologna, preceduta dal successo per 2-0 ad Udinese. Il cammino include anche una vittoria per 3-2 sull'Atalanta e un pesante 0-3 subito contro il Bournemouth in Europa League.

L'Inter ha raccolto quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque gare. I nerazzurri vengono dal 2-0 al Venezia e hanno battuto anche Fiorentina (2-1), Shakhtar Donetsk (1-0) e Bologna (3-1). L'unico passo falso è arrivato in Champions League contro il Club Bruges, sconfitta per 4-3.

Precedenti

L'ultimo precedente in Serie A tra le due squadre risale all'8 marzo 2026, quando il Milan si impose 1-0 in casa. Considerando gli ultimi cinque incontri ufficiali — incluse due sfide di Coppa Italia e un'amichevole pre-stagionale — il Milan ha ottenuto tre risultati utili contro l'Inter. I nerazzurri non hanno ancora vinto in questo ciclo di derby: oltre alla sconfitta di marzo, hanno perso anche il confronto del 23 novembre 2025 (0-1) e le due semifinali di Coppa Italia della scorsa stagione.

Classifica

In Serie A l'Inter condivide la vetta della classifica con la Lazio, mentre il Milan è quinto con sette punti di ritardo. Per i rossoneri, attualmente fuori dalla zona Champions, una sconfitta renderebbe la rimonta sul gruppo di testa ancora più difficile; per i nerazzurri, un successo consoliderebbe ulteriormente il primato.

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