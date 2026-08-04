Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Milan-Inter è trasmessa in diretta streaming su DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. In modalità pay per view su OneFootball e sulla piattaforma DAZN per i non abbonati.

Come vedere Milan-Inter con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto ore 13

Il grande calcio internazionale passa da Perth con il primo derby della Madonnina della stagione. Milan e Inter si affrontano in un derby estivo che offre a entrambe le squadre l'occasione di affinare la condizione fisica in vista della nuova stagione.

Il Milan arriva alla sfida dopo aver iniziato il proprio precampionato con il pareggio per 2-2 contro il Celtic, una gara che ha mostrato buone indicazioni dal punto di vista offensivo ma anche alcuni aspetti ancora da migliorare in fase difensiva. Per i rossoneri, il derby rappresenta un banco di prova importante per valutare la crescita del gruppo e il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione.

L'Inter, invece, si presenta all'appuntamento con sensazioni positive dopo le prime uscite estive: i nerazzurri hanno battuto il Karlsruher per 2-1 e pareggiato 1-1 contro il Manchester City, imponendosi poi ai calci di rigore. La formazione di Cristian Chivu punta a confermare i progressi mostrati finora in quello che sarà il primo confronto stagionale contro una rivale storica.

Al di là del risultato, Milan-Inter offrirà indicazioni importanti sulle condizioni fisiche delle due squadre e sulle scelte tattiche in vista dell'inizio del nuovo campionato.

Di seguito le informazioni su come vedere Milan-Inter.





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Come guardare sul grande schermo

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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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