Notizie sulla squadra

Il Milan di Ruben Amorim recupera Maignan, tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e atteso titolare con il giovane Torriani pronto in panchina. Più incerta la situazione di Strahinja Pavlovic, rientrato parzialmente in gruppo ma con la titolarità da decidere nell'allenamento della vigilia: in caso di forfait, sarà Diawara a completare la difesa. Restano fuori Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze e Terracciano. Pulisic è atteso ad allenarsi soltanto alla vigilia ma dovrebbe partire titolare.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini deve rinunciare a Raimondo, Grillitsch e Terzic per infortunio, mentre Bracaglia è squalificato. Aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Anteprima della partita Milan vs Frosinone

Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 12:00 San Siro

Il Milan ospita il Frosinone a San Siro domenica 22 novembre 2026, in una partita di Serie A che arriva al termine di una sosta per le nazionali vissuta con qualche apprensione in casa rossonera.

Amorim ritrova una squadra con diversi giocatori reduci da impegni internazionali e qualche acciacco da gestire. La buona notizia è il recupero di Mike Maignan, che dovrebbe tornare titolare tra i pali dopo aver superato il problema alla coscia accusato in Nazionale.

Il Milan occupa la quarta posizione in classifica, ma la discontinuità di risultati nelle ultime settimane — vittorie pesanti alternate a sconfitte evitabili — impone una risposta concreta davanti al proprio pubblico. Diego Moreira si presenta all'appuntamento in grande forma, dopo una prestazione da protagonista assoluto con il Belgio contro l'Italia in Nations League.

Il Frosinone arriva a Milano in sesta posizione, con un rendimento recente tutt'altro che trascurabile. Tre vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato, tra cui un netto 5-1 al Lecce, certificano la solidità della squadra di Alvini, che però deve fare a meno dell'infortunato Raimondo.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni su dove vederla in TV e in streaming.

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