Dove vedere Milan-Fiorentina in tv e streaming

Il Milan sfida la Fiorentina nel posticipo della 6ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Marco Giampaolo, smaltita la delusione per la 3ª sconfitta nella prime 5 giornate, prova a riscattarsi nel posticipo domenicale serale del 6° turno di , che lo vedrà opposto alla dell'ex Vincenzo Montella.

I rossoneri sono scivolati al 13° posto in classifica, con un cammino di 2 vittorie e 3 k.o., mentre i viola sono risaliti in 15ª posizione, con 5 punti frutto di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, e sono reduci dal primo successo stagionale ottenuto contro la .

Nei 79 precedenti disputati fra le due squadre in Serie A in casa del Diavolo, quest'ultimo conduce con 47 vittorie, 20 pareggi e 12 affermazioni dei toscani. L'allenatore viola, Vincenzo Montella, ha guidato il Milan nella stagione 2016/2017 e da avversario ha perso tutte e 3 le sfide più recenti contro la sua ex squadra.

Il polacco Krzysztof Piatek è il miglior marcatore del Milan con 2 reti, segnate entrambe su calcio di rigore, mentre il cileno Erick Pulgar è il giocatore più prolifico dei viola, sempre con 2 goal e sempre realizzati dal dischetto. Il turco Hakan Calhanoglu, autore del 3° goal segnato finora dai rossoneri, e dell'unico su azione, ha nella Fiorentina la sua vittima preferita in Serie A, visto che da quando è in ha segnato 3 goal alla Viola, fornendo anche 3 assist per i suoi compagni.

QUANDO SI GIOCA MILAN-FIORENTINA

Il posticipo Milan-Fiorentina si giocherà domenica 29 settembre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, e sarà arbitrato dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La sfida Milan-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta sul proprio personal computer o su tablet e smartphone grazie alla piattaforma Sky Go. C'è inoltre anche un'altra opzione, rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre il meglio dello sport trasmesso da Sky agli utenti che sottoscrivono uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Giampaolo dovrebbe ripartire dal 4-3-3 e dall'undici convincente visto nel primo tempo contro il . Conferme dunque dal 1' per Rafael Leão nel tridente con Suso e Piatek, per Bennacer in regia nel centrocampo assieme a Kessié e Calhanoglu, e per Theo Hernández come terzino sinistro in difesa. Torna a disposizione Paquetá, ma da mezzala destra agirà nuovamente Calhanoglu.

Montella si affiderà sempre al 3-5-2 e punterà in attacco sulla velocità di Chiesa e Ribery per provare a scardinare la difesa rossonera. Sulle fasce agiranno Lirola a destra e Dalbert a sinistra, mentre Badelj sarà il playmaker, con Pulgar e Castrovilli mezzali. Dietro, davanti al portiere Dragowski, conferma per la linea a tre con Milenkovic, German Pezzella e Caceres.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.