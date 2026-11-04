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Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 12:45 San Siro

Milan-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Il Milan torna a San Siro per affrontare il Ferencvaros nella fase a gironi dell'Europa League. I rossoneri cercano continuità dopo una settimana intensa sul fronte domestico.

Ruben Amorim ha ritrovato fiducia e morale con la vittoria nel Derby della Madonnina contro l'Inter, superata 3-1 con una prestazione di grande intensità. Diego Moreira, autore di un gol e due assist nel derby, è stato il grande protagonista di una serata che ha rilanciato le ambizioni milaniste.

Prima di quella vittoria, però, il Milan aveva subito una pesante sconfitta casalinga per 4-2 contro il Bologna. Amorim ha già avvertito i tifosi: i momenti difficili torneranno, e la squadra deve ancora trovare la giusta continuità.

Il Ferencvaros arriva a Milano in buona forma nel proprio campionato ungherese, con tre vittorie nelle ultime quattro partite di 1ª Divisione. In Europa League, i magiari hanno già dimostrato di saper competere, battendo il Viktoria Plzen e il Torreense nelle ultime due uscite continentali.

In classifica di Europa League, il Milan si trova attualmente al 24° posto, mentre il Ferencvaros occupa la 4ª posizione. Una sfida che, al di là dei valori in campo, assume un peso specifico importante per entrambe le formazioni nella corsa alla qualificazione.

Per seguire la partita, di seguito trovate tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Sul fronte rossonero, Ruben Amorim non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né l'elenco degli indisponibili. Le informazioni saranno aggiornate non appena disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche per il Ferencvaros, guidato da Balazs Borbely, non sono stati resi noti indisponibili o squalificati. Eventuali aggiornamenti sulla rosa a disposizione saranno inseriti nelle prossime ore.

Stato di forma

Il Milan ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un'altra sconfitta nelle ultime cinque partite disputate tra Serie A ed Europa League. L'ultima uscita è stata la vittoria per 3-1 contro l'Inter nel derby, preceduta dal ko interno per 2-4 contro il Bologna. I rossoneri hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 10 in questo periodo, un dato che riflette una fase ancora altalenante. Da segnalare anche il successo esterno per 0-2 contro l'Udinese in campionato.

Il Ferencvaros arriva alla sfida con quattro risultati utili nelle ultime cinque gare. La squadra ungherese ha battuto il Paksi SE per 2-0 nell'ultima giornata di campionato e ha totalizzato una vittoria per 4-1 contro il Torreense in Europa League. Nelle cinque partite considerate, i magiari hanno segnato 14 gol e ne hanno incassati 3, con un solo pareggio registrato contro il Kisvarda.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti precedenti tra Milan e Ferencvaros. Ulteriori informazioni saranno integrate non appena rese disponibili.

Classifica

In Europa League, il Milan occupa attualmente il 24° posto, mentre il Ferencvaros si trova in 4ª posizione nella classifica generale della competizione.