Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

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Messico-Ecuador: data e orario

Il Messico ospita l'Ecuador nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026, con la partita in programma allo stadio di Città del Messico. Chi vince accederà agli ottavi di finale, dove troverà l'Inghilterra o la Repubblica Democratica del Congo.

Javier Aguirre ha costruito qualcosa di straordinario con El Tri. Il Messico ha chiuso la fase a gironi con nove punti su nove, senza subire gol, e si presenta a questo appuntamento con una striscia aperta di sei vittorie consecutive. L'ultimo ko risale alla fine del 2025.

Julián Quiñones ha trascinato l'attacco messicano con prestazioni di alto livello, mentre il portiere Raúl Rangel ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa. La fiducia nello staff tecnico e nel gruppo è ai massimi storici.

L'Ecuador, al contrario, ha faticato a trovare ritmo nelle prime due uscite del girone, terminando a reti inviolate sia contro la Costa d'Avorio che contro il Curaçao. La svolta è arrivata nell'ultima gara, quando Sebastián Beccacece ha visto i suoi rimontare la Germania e vincere 2-1, staccando il pass per il turno successivo come migliore terza classificata.

Nilson Angulo, 23 anni, è uno degli uomini più in forma della Tri. L'esterno del Sunderland ha segnato in tre delle ultime sei presenze con la nazionale e potrebbe rivelarsi l'arma in più di Beccacece. Nel frattempo, Moises Caicedo ha ricevuto la fascia di capitano dopo che Enner Valencia ha scelto di cederla in un momento che ha sorpreso tutto l'ambiente.

Per seguire questo match, di seguito trovi tutte le informazioni su dove vederlo in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Messico di Javier Aguirre dovrebbe scendere in campo con Rangel in porta; Sánchez, Vasquez, Gallardo in difesa con Montes; a centrocampo Lira, Fidalgo, Alvarado e Gutierrez; in attacco Quiñones e Jiménez. Non risultano infortuni o squalifiche comunicati ufficialmente per El Tri, e ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

L'Ecuador di Sebastián Beccacece dovrebbe rispondere con Galindez tra i pali; Franco, Ordonez, Pacho e Hincapie nella linea difensiva; Yeboah, Caicedo, Vite e Angulo a centrocampo; Plata e Valencia in avanti. Anche per la Tri non si segnalano defezioni o squalifiche al momento, con la rosa disponibile al completo secondo i dati disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Messico arriva a questa sfida in forma eccellente: cinque vittorie nelle ultime cinque partite, con un ruolino che include tre successi consecutivi in Coppa del Mondo contro Sudafrica (2-0), Corea del Sud (1-0) e Cechia (3-0). In questo campionario di gare, El Tri ha segnato nove gol e non ne ha subito nessuno.

L'Ecuador presenta un bilancio più altalenante nelle ultime cinque uscite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La vittoria più significativa è quella più recente, il 2-1 alla Germania del 25 giugno, che ha ribaltato il risultato dopo essere andati sotto. In precedenza, la Tri aveva pareggiato 0-0 con il Curaçao e perso 1-0 contro la Costa d'Avorio. Nelle ultime cinque gare, l'Ecuador ha segnato sei reti e ne ha concesse tre.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale all'ottobre 2025, un'amichevole terminata 1-1. Prima di quella sfida, le due squadre si erano affrontate alla Copa America nel luglio 2024, con un altro pareggio per 0-0.

Nelle ultime cinque sfide, il Messico ha vinto due volte, l'Ecuador una, e due partite si sono concluse in parità. Tra i risultati da segnalare, il Messico si è imposto 3-2 in un'amichevole del 2019, mentre l'Ecuador ha risposto vincendo 3-2 nel 2021.

Classifica





Il Messico ha chiuso al primo posto nel Girone A, mentre l'Ecuador ha terminato la fase a gironi al terzo posto nel Girone E.





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