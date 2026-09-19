Ligue 1 - Game Week 5 20 set 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Il Le Classique tra Marsiglia e PSG è trasmesso in diretta su Ligue 1+. Di seguito le opzioni per seguire la partita live.

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Marsiglia-Paris Saint-Germain: domenica 20 settembre ore 20:45

Il Le Classique torna allo Stade Orange Vélodrome di Marsiglia, dove il Paris Saint-Germain fa visita all'Olympique in una sfida di Ligue 1 che arriva in un momento delicato della stagione.

Il Marsiglia di Bruno Genesio attraversa un periodo di crisi profonda. I biancoazzurri hanno perso quattro delle ultime cinque partite, subendo sconfitte consecutive in campionato contro Rennes, Paris FC e Monaco, prima di cadere anche in Europa League contro il Besiktas per 4-1. La fiducia nello spogliatoio è ai minimi.

Anche il PSG non arriva a questa sfida con il vento in poppa. Luis Enrique ha messo in guardia i suoi prima del match, sottolineando che il momento di forma non conta nulla in una partita come questa. I parigini hanno raccolto due vittorie consecutive tra Ligue 1 e Champions League dopo che non erano riusciti a trovare il successo nelle prime tre giornate di campionato, con due pareggi e una sconfitta.

L'attesa per questa partita è carica di tensione anche fuori dal campo. I tifosi più caldi del PSG hanno presentato ricorso legale contro il divieto di trasferta imposto dalle autorità locali, che hanno vietato la presenza dei supporter parigini allo Stade Vélodrome per ragioni di ordine pubblico legate alla storica rivalità tra le due tifoserie.

Una partita che vale molto più dei tre punti, in un avvio di stagione in cui entrambe le squadre hanno bisogno di trovare continuità. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Stato di forma

Il momento del Marsiglia è il peggiore possibile: una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unico squillo positivo risale al 4-0 rifilato allo Strasburgo il 21 agosto, da allora solo buio. La pesante sconfitta per 4-1 contro il Besiktas in Europa League, arrivata appena due giorni fa, aggrava ulteriormente la situazione: nelle ultime cinque gare, i biancoazzurri hanno segnato sette reti ma ne hanno subite 10, con una difesa quindi tutt'altro che solida.

Il PSG si presenta al Vélodrome con due vittorie consecutive, avendo battuto il Brest in campionato e travolto lo Slovan Bratislava per 6-1 in Champions League. Tuttavia, i parigini avevano anche perso per 2-1 al Monaco e pareggiato entrambe le prime sfide in Ligue 1 contro Lille e Rennes. Complessivamente, la squadra di Luis Enrique ha però segnato 12 gol e ne ha incassati sette nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale al febbraio 2026, quando il PSG ha travolto il Marsiglia per 5-0 al Parco dei Principi in Ligue 1, il risultato più netto della serie recente. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due squadre, il bilancio pende nettamente a favore del PSG, che conta tre vittorie contro una del Marsiglia, con un pareggio registrato nella Supercoppa di Lega del gennaio 2026. L'unica affermazione marsigliese in questo periodo risale al settembre 2025, quando i biancoazzurri si imposero per 1-0 proprio in casa.

Classifica













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