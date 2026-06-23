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Marocco-Haiti: data e orario

Il Marocco chiude la fase a gironi dei Mondiali 2026 contro Haiti al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, mercoledì 24 giugno, in una sfida valida per il Gruppo C della Coppa del Mondo.

Gli Atlas Lions arrivano all'appuntamento da secondi in classifica, forti di un percorso solido che ha incluso un pareggio di prestigio contro il Brasile e una vittoria di misura sulla Scozia. Mohamed Ouahbi ha costruito una squadra equilibrata, capace di soffrire e colpire, con Achraf Hakimi colonna portante e Ismael Saibari già autore di due reti nel torneo.

Per Haiti, questa è l'ultima recita di un'avventura storica: la prima partecipazione ai Mondiali dal 1974. Les Grenadiers hanno perso contro Scozia e Brasile, ma non senza dignità. Contro il Brasile, in particolare, hanno retto fino al 3-0 finale senza mai smettere di lottare.

Sébastien Migné ha plasmato un gruppo unito e disciplinato, con Jean-Ricner Bellegarde e Wilson Isidor tra i giocatori più pericolosi. La squadra caraibica non ha nulla da perdere ad Atlanta e potrebbe regalare qualche momento di calcio autentico.

Il Marocco sa che una vittoria lo proietta agli ottavi con la testa del girone a portata di mano, a seconda di quanto accadrà nell'altra sfida del gruppo. Ouahbi non ha intenzione di abbassare la guardia, anche con la qualificazione già in tasca.

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Formazioni

Il Marocco è guidato da Mohamed Ouahbi. La probabile formazione degli Atlas Lions vede Yassine Bounou in porta, con Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui e Achraf Hakimi in difesa. A centrocampo spazio ad Ayyoub Bouaddi e Neil El Aynaoui, con Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi e Brahim Diaz a supporto dell'attaccante Ismael Saibari. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo marocchino.

Haiti è allenata da Sébastien Migné. Il probabile undici haitiano prevede Johny Placide tra i pali, una difesa composta da Martin Experience, Hannes Delcroix, Carlens Arcus e Ricardo Ade, con Don Deedson Louicius, Danley Jean Jacques e Ruben Providence in mezzo al campo. Jean-Ricner Bellegarde, Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor completano la formazione offensiva. Anche per Haiti non sono segnalati infortuni o squalifiche al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Marocco arriva ad Atlanta con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, senza sconfitte. Il risultato più recente è stato il pareggio 1-1 contro il Brasile nella prima giornata del Mondiale il 13 giugno, poi seguito dal successo per 1-0 sulla Scozia il 19 giugno. In precedenza, gli Atlas Lions avevano pareggiato 1-1 con la Norvegia in amichevole, battuto il Madagascar 4-0 e il Burundi 5-0. Un bilancio offensivo di rilievo, con 14 gol segnati e appena 2 subiti in cinque gare.

Haiti presenta un andamento più discontinuo: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stata la sconfitta 3-0 contro il Brasile il 20 giugno, preceduta dal ko per 1-0 contro la Scozia il 14 giugno. Il punto di riferimento positivo resta il 4-0 rifilato alla Nuova Zelanda in amichevole, mentre il pareggio 1-1 con l'Islanda e la sconfitta 2-1 con il Perù completano il quadro. Les Grenadiers hanno mostrato carattere, ma la differenza di qualità con le grandi nazionali è emersa con chiarezza.

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Classifica





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