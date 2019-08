Dove vedere Manchester United-Milan in tv e streaming

Il Milan affronta il Manchester United nell'ultima gara dell'International Champions Cup: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il di Marco Giampaolo si appresta a concludere la sua avventura nell'edizione 2019 dell'International Champions Cup affrontando il di Ole Gunnar Solskjaer al Principality Stadium di , altrimenti noto come Millennium Stadium.

Un test importante per i Red Devils, i quali il prossimo weekend daranno inizio alla propria stagione di Premier League contro il a Old Trafford. Quello contro il Milan per gli inglesi sarà quindi l'ultimo test estivo di rilievo.

L'obiettivo del Manchester United è quello di chiudere la propria partecipazione a questa ICC mettendo a segno la terza vittoria su tre, avendo già superato la e il nelle due gare precedenti.

Situazione opposta per il Milan, chiamato invece a lasciare il proprio segno nella competizione provando a portare a casa i primi punti. Sconfitti di misura da e (1-0 in entrambi i casi), gli uomini di Giampaolo non vogliono infatti chiudere questa ICC con zero punti conquistati.

L'obiettivo numero uno del tecnico rossonero è però quello di continuare a plasmare la propria squadra sotto il profilo del gioco, dando seguito a quanto di buono mostrato nelle due gare precedenti.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER UNITED-MILAN

La gara di International Champions Cup 2019 Manchester United-Milan si gioca sabato 3 agosto 2019 al Principality Stadium di Cardiff, nel . Il calcio d'inizio dell'incontro è fissato per le 18.36 italiane.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN IN TV E STREAMING

Come tutte le gare dell'International Champions Cup 2019, anche Manchester United-Milan verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva da Sportitalia . Per chi volesse seguire la partita in diretta sarà invece possibile collegarsi al sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-MILAN

Reduce dalla trasferta di Oslo, dove ha affrontato il Kristiansund, il Manchester United potrebbe schierare in campo contro il Milan una formazione analoga a quella vista pochi giorni fa in Norvegia. A guidare l'attacco dei Red Devils sarà con ogni probabilità Rashford, con Wan-Bissaka tra i più attesi del pubblico di Cardiff. L'ex si è infatti dimostrato l'acquisto più in forma in questo pre-campionato disputato dalla truppa di Solskjaer.

Giampaolo dovrebbe rispondere invece con il suo classico 4-3-1-2, dove Suso continuerà a prendere confidenza con il ruolo da trequartista. In attacco spazio alla solita coppia formata da Piatek e Castillejo, viste le poche alternative dopo la partenza di Cutrone e in attesa di vedere debuttare Leao.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Lindelof, Shaw; Matic, McTominay; James, Lingard, Martial; Rashford.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.