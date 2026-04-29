Dove vedere Manchester United-Liverpool in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Manchester United e Liverpool si sfidano per garantirsi matematicamente il posto in Champions League nella prossima stagione.

Tra i match della 35^ giornata del campionato più bello e avvincente del mondo c’è anche la sfida di Old Trafford, con la formazione di Michael Carrick che sembra aver trovato la squadra, mentre Arne Slot potrebbe essere alle battute finali della sua avventura nel Merseyside.

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La partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool sarà visibile su Sky.

Per gli abbonati al broadcaster i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, tramite il quale vedere la gara .

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Manchester United-Liverpool : ora di inizio

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La gara tra Juventus e Verona, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, si gioca domenica 3 maggio 2026 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18.

Notizie sulle squadre e formazioni

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LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Diallo; Sesko. All. Carrick

LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Jones, Konate, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak. All Slot

Forma

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Lo United è reduce da due vittore consecutive in campionato contro Brentford e Chelsea.

Il Liverpool invece ha sconfitto Everton e Crystal Palace dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dei campioni in carica del PSG.

Partite tra le due squadre

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Il bilancio storico delle sfide tra Manchester United e Liverpool vede i Red Devils in vantaggio con 81 vittorie su 207 incontri totali, contro le 67 del Liverpool. Sono invece 59 pareggi.

Classifica

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Il Manchester arriva alla sfida da terzo in classifica, con tre punti in più rispetto al Liverpool quarto.